中国今年拟淘汰电力行业落后产能423万千瓦--能源局

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透北京7月29日 - 中国国家能源局对外发布2015年电力行业淘汰落后产能目标任务，全国拟淘汰423.4万千瓦落后产能。河北淘汰任务最高，达75.2万千瓦，河南和青海分别为72和63.1万千瓦，位居二三。
刊登在能源局官网的公告称，淘汰机组中，凡属未建成机组、2013年1月1日后无运行记录机组或余热余压综合利用机组，不计入电力行业淘汰落后产能目标任务。30万千瓦及以上机组原则上不予淘汰。
国家能源局当天还对外发布了2015年中央发电企业煤电节能减排升级改造目标任务，要求八家中央发电企业节能改造8,974万千瓦，环保改造4,093万千瓦。
实施煤电节能减排升级改造，旨在进一步提高燃煤发电机组能效水平，降低污染物排放，有利于促进中国煤电高效清洁发展。（完）
欲浏览详情点选能源局官网(here)
(发稿 沈燕; 审校 黄凯)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。