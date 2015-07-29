中国今年拟淘汰电力行业落后产能423万千瓦--能源局

路透北京7月29日 - 中国国家能源局对外发布2015年电力行业淘汰落后产能目标任务，全国拟淘汰423.4万千瓦落后产能。河北淘汰任务最高，达75.2万千瓦，河南和青海分别为72和63.1万千瓦，位居二三。

刊登在能源局官网的公告称，淘汰机组中，凡属未建成机组、2013年1月1日后无运行记录机组或余热余压综合利用机组，不计入电力行业淘汰落后产能目标任务。30万千瓦及以上机组原则上不予淘汰。