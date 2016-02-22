推进能源供给侧改革 重点化解煤炭、煤电过剩产能--中国能源局

路透北京2月22日 - 中国国家能源局局长努尔·白克力表示，破解新常态下能源发展面临的传统能源产能过剩、可再生能源发展瓶颈制约、能源系统整体运行效率不高等突出问题，必须创新能源体制机制，大力推进能源供给侧结构性改革。

能源局网站周一新闻稿引述他在能源局全面深化改革领导小组会议上并称，推进能源领域供给侧结构性改革要着重化解煤炭、煤电过剩产能，着力解决弃水、弃风、弃光问题，并加快推进电改落地和石油天然气体制改革。

在化解煤炭行业过剩产能方面，力争用三到五年时间，退出产能5亿吨左右、减量重组5亿吨左右。严格控制煤炭新增产能，从2016年起，三年内原则上停止审批新建煤矿项目；加快淘汰落后产能，2016年力争关闭落后煤矿1,000处以上，合计产能6,000万吨；推动煤炭行业兼并重组。

化解煤电过剩产能上，严格控制煤电新开工规模，对存在电力冗余的地区要根据实际情况，取消一批不具备核准条件的项目，暂缓一批煤电项目核准，缓建一批已核准项目；利用市场机制倒逼，加快推进电力市场化改革，新核准的发电机组原则上参与电力市场交易。

此外，要加快推进电改落地。推进电力市场化改革，降低电力价格；充分调动各地积极性，加快建立电力市场，实现直接交易，放开上网电价和销售电价，严格管控电网企业输配电价，充分释放降电价、促发展等改革红利。

同时，稳步推进石油天然气体制改革。在中央审议出台《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》后，抓紧研究制定专项改革方案和相关配套文件，在部分省市开展油气改革综合试点或专项试点。（完）