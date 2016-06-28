明年7月1日将继续调整燃煤机组上网电价和销售电价--中国发改委

路透北京6月28日 - 中国国家发改委价格司巡视员张满英周二表示，根据对当前电煤价格走势的了解和分析，按照中国对外公布的、新修订的煤电价格联动机制，明年7月1日将继续调整燃煤机组上网电价和销售电价。

他在发改委举行的专题新闻发布会上称，按去年对外公布修订完善的新的煤电价格联动机制，对上网电价和一般工商业电价进行了调整，每千瓦时下降3分钱。今年1月1日开始执行，约减少企业电费支出300个亿。

“根据本月中旬公布的数字，全国电煤价格每吨315元人民币，1-6月份平均为每吨320元，较2015年全年平均水平下降了约每吨43元。按照这个幅度，按照我们对外公布的、新修订的煤电价格联动机制，明年7月1日将继续调整燃煤机组上网电价和销售电价。" 张满英称。

他进一步解释，煤电价格联动机制从内容来讲，有“一个公开、四个明确、一个区间”。“一个公开”是电煤价格指数公开，从今年1月1日开始，每月都发布。

“四个明确”是要明确依据，就是电煤价格指数；明确计算价格公式；明确周期，一年一周期；明确执行时间，如果有调整，执行时间就是每年1月1日。“一个区间”是电煤的波动幅度如果在30-150元波动，30元是一个启动点，到150元叫熔断点，在这个区间分三档累退联动，也就是说第一档30-60，系数1，第二档是60-100，系数0.9，100-150是第三档。

他指出，这么做就是为了避免煤炭在大幅度波动的情况下电价也会大幅度上涨，以免对企业生产和群众生活造成大的影响。如果煤价往下波动，也不过度地压低电价，以防止对煤炭价格造成新的冲击，损害煤炭产业健康发展的基础，也可以避免未来煤炭价的报复性反弹。

张满英还提到，国家发改委正在对今年输配电价改革扩大试点的13个电网企业统一组织开展输配电的定价成本监审。目前的监审正处在实地审核阶段，已经进行了一个月左右。目前整体工作进展比较顺利，预计实地审核工作在8月底前能够完成。

输配电成本监审结果是国家核定电网公司准许收入和调整输配电价格的重要依据。今年输配电成本监审工作完成后，其结果也将作为国家核定这13个试点电网公司的准许收入，制定调整输配电价的重要依据。

“去年通过对五个试点省区电网公司开展成本监审，核减了不应进入定价成本的费用大约有164亿，根据成本监审结果，各个试点省区也不同程度的调整了输配电价和终端销售电价。这样对降低实体经济成本，减轻消费者负担发挥了重要作用。”张满英称。

至于大工业电价降低幅度，张满英表示通过两个途径，一是正常的通过煤电价格联动，实现目录电价的下降。二是通过大用户的直接交易来实现，这个交易的实现从规模上讲去年是4,300亿千瓦时，今年预计规模达到1万亿千瓦时。如果每千瓦时降5分钱的话，就可以减少企业用电支出285亿。（完）