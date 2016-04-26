版本:
中国
中国财经 | 2016年 4月 26日 星期二 17:34 BJT

周三起汽、柴油价格每吨分别提高165元和160元--中国发改委

路透北京4月26日 - 中国国家发改委周二宣布，自4月26日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高165元和160元。这是油价年内第二次调整。

发改委网站同时公布调整后各省（区、市）和中心城市汽、柴油最高零售价格。

上次油价调整是今年1月，发改委当时宣布完善成品油价格形成机制，设定成品油价格调控下限，自1月14日起国内汽、柴油价格每吨分别下调140元人民币和135元。

发改委称，中石油、中石化、中海油三大公司要组织好成品油生产和调运，确保市场稳定供应，严格执行国家价格政策。各级价格主管部门要加大市场监督检查力度，严厉查处不执行国家价格政策的行为，维护正常市场秩序。

浏览发改委通知原文，点选链接： here（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐