周三起汽、柴油价格每吨分别提高165元和160元--中国发改委

沪综指连二日反弹收升 投资者参与意愿不强缩量震荡为主
路透北京1月18日 - 中国股市沪综指周三连二日小幅反弹收升。分析师表示，今日大盘以缩量震荡为主，投资者参与意愿并不强，中小盘股重返疲弱。临近春节长假，投资者观望情绪逐渐浓厚，料后市大盘以低位震荡为主。
路透北京4月26日 - 中国国家发改委周二宣布，自4月26日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高165元和160元。这是油价年内第二次调整。
发改委网站同时公布调整后各省（区、市）和中心城市汽、柴油最高零售价格。
上次油价调整是今年1月，发改委当时宣布完善成品油价格形成机制，设定成品油价格调控下限，自1月14日起国内汽、柴油价格每吨分别下调140元人民币和135元。
发改委称，中石油、中石化、中海油三大公司要组织好成品油生产和调运，确保市场稳定供应，严格执行国家价格政策。各级价格主管部门要加大市场监督检查力度，严厉查处不执行国家价格政策的行为，维护正常市场秩序。
浏览发改委通知原文，点选链接： here（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)
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路透北京1月18日 - 中国房地产市场价格拐点已现。数据显示，12月70个大中城市房价指数同比涨幅15个月来首度回落，热点城市受调控政策影响，房价环比多持平或下跌，昔日的龙头城市全面熄火；重庆等之前较平静的二三线楼市开始升温，但在中央“房子不是用来炒的”的定位下，调控政策也紧随而来。
路透柏林/法兰克福1月17日 - 奥迪周二表示，将在中国出售更多款电动汽车，并在中国开发自动驾驶汽车，加深与其中国合作伙伴--中国第一汽车集团的合作，以在中国市场上应对奔驰(Mercedes-Benz) 和宝马汽车(BMW) 的挑战。中国是奥迪的最大市场。