11月全社会用电量同比增长0.6%至4,658亿千瓦时--中国国家能源局

紫光集团投资约300亿美元建南京半导体项目 主打存储芯片
路透上海1月20日 - 中国紫光集团官网透露，该集团计划投资2,600亿元人民币在江苏南京建设半导体产业基地及新IT投资与研发总部项目，其中约300亿美元投向半导体基地，项目主要产品为3D-NAND FLASH（闪存）、DRAM存储芯片等。
路透北京12月18日 - 中国国家能源局称，11月份全社会用电量4,658亿千瓦时，同比增长0.6%。1-11月，全国全社会用电量同比增长0.7%，其中仅第二产业同比下降。
国家能源局发布11月份全社会用电量等数据显示， 1-11月，全国全社会用电量累计50, 493亿千瓦时。分产业看，第二产业用电量下降1.1%，其他产业和城乡居民生活用电量均增长。
具体是，第一产业用电量同比增长3.0%；第二产业用电量36,330亿千瓦时，下降1.1%； 第三产业用电量增长7.3%。
数据还显示，1-11月，全国发电设备累计平均利用小时同比减少309小时。其中，火电设备平均利用小时减少355小时。
1-11月，全国电源新增生产能力（正式投产）9,044万千瓦，其中，水电1,331万千瓦，火电4,751万千瓦。
以下是全国电力工业统计数据一览表（全社会用电量指标是全口径数据）： 全国电力工业统计数据一览表
指 标 名 称 计算单 本月 本月止累计
位
绝对量 增长 绝对 增长
量
全国全社会用电量 亿千瓦 4,658 0.6 50,493 0.7
时
其中:第一产业用 亿千瓦 74 2.7 953 3.0
电量 时
第二产业用电量 亿千瓦 3,471 -1.6 36,330 -1.1
时
工业用电量 亿千瓦 3,412 -1.6 35,698 -1.1
时
轻工业用电量 亿千瓦 576 2.6 6,132 1.3
时
重工业用电量 亿千瓦 2,836 -2.4 29,566 -1.6
时
第三产业用电量 亿千瓦 566 9.4 6524 7.3
时
城乡居民生活用电 亿千瓦 547 6.5 6,686 4.7
量 时
6000千瓦及以上电 万千瓦 140,815 9.7
厂发电设备容量
其中:水 电 万千瓦 27,578 6.4
火 电 万千瓦 95,957 6.9
核 电 万千瓦 2,696 43.6
风 电 万千瓦 11,327 26.8
全国供电煤耗率 克/千瓦 316 -2.1
时
全国线路损失率 ％ 6.2 -0.4
全国供热量 万百万 301,962 11.4
千焦
全国供热耗用原煤 万吨 17,342 9.7
全国供电量 亿千瓦 44,155 -0.07
时
全国售电量 亿千瓦 41,398 -0.1
时
全国发电设备累计 小时 3,597 -309
平均利用小时
其中：水电 小时 3,256 -139
火电 小时 3,916 -355
风电 小时 1,611 -74
全国发电累计厂用 % 5.1 0.15
电率
其中：水电 % 0.3 -0.01
火电 % 6.1 0.1
电源基本建设投资 亿元 3079
完成额
其中:水电 亿元 604
火电 亿元 980
核电 亿元 419
电网基本建设投资 亿元 3,852
完成额
发电新增设备容量 万千瓦 9,044
其中：水电 万千瓦 1,331
火电 万千瓦 4,751
新增220千伏及以 万千伏 19,529
上变电设备容量 安
新增220千伏及以 千米 29,565
上线路长度
(完)
(发稿 李文科; 审校 杨淑祯)
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