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中国财经 | 2015年 12月 18日 星期五 10:07 BJT

11月全社会用电量同比增长0.6%至4,658亿千瓦时--中国国家能源局

路透北京12月18日 - 中国国家能源局称，11月份全社会用电量4,658亿千瓦时，同比增长0.6%。1-11月，全国全社会用电量同比增长0.7%，其中仅第二产业同比下降。

国家能源局发布11月份全社会用电量等数据显示， 1-11月，全国全社会用电量累计50, 493亿千瓦时。分产业看，第二产业用电量下降1.1%，其他产业和城乡居民生活用电量均增长。

具体是，第一产业用电量同比增长3.0%；第二产业用电量36,330亿千瓦时，下降1.1%； 第三产业用电量增长7.3%。

数据还显示，1-11月，全国发电设备累计平均利用小时同比减少309小时。其中，火电设备平均利用小时减少355小时。

1-11月，全国电源新增生产能力（正式投产）9,044万千瓦，其中，水电1,331万千瓦，火电4,751万千瓦。

以下是全国电力工业统计数据一览表（全社会用电量指标是全口径数据）： 全国电力工业统计数据一览表

指 标 名 称 计算单 本月 本月止累计

绝对量 增长 绝对 增长

全国全社会用电量 亿千瓦 4,658 0.6 50,493 0.7

其中:第一产业用 亿千瓦 74 2.7 953 3.0

电量 时

第二产业用电量 亿千瓦 3,471 -1.6 36,330 -1.1

工业用电量 亿千瓦 3,412 -1.6 35,698 -1.1

轻工业用电量 亿千瓦 576 2.6 6,132 1.3

重工业用电量 亿千瓦 2,836 -2.4 29,566 -1.6

第三产业用电量 亿千瓦 566 9.4 6524 7.3

城乡居民生活用电 亿千瓦 547 6.5 6,686 4.7

量 时

6000千瓦及以上电 万千瓦 140,815 9.7

厂发电设备容量

其中:水 电 万千瓦 27,578 6.4

火 电 万千瓦 95,957 6.9

核 电 万千瓦 2,696 43.6

风 电 万千瓦 11,327 26.8

全国供电煤耗率 克/千瓦 316 -2.1

全国线路损失率 ％ 6.2 -0.4

全国供热量 万百万 301,962 11.4

千焦

全国供热耗用原煤 万吨 17,342 9.7

全国供电量 亿千瓦 44,155 -0.07

全国售电量 亿千瓦 41,398 -0.1

全国发电设备累计 小时 3,597 -309

平均利用小时

其中：水电 小时 3,256 -139

火电 小时 3,916 -355

风电 小时 1,611 -74

全国发电累计厂用 % 5.1 0.15

电率

其中：水电 % 0.3 -0.01

火电 % 6.1 0.1

电源基本建设投资 亿元 3079

完成额

其中:水电 亿元 604

火电 亿元 980

核电 亿元 419

电网基本建设投资 亿元 3,852

完成额

发电新增设备容量 万千瓦 9,044

其中：水电 万千瓦 1,331

火电 万千瓦 4,751

新增220千伏及以 万千伏 19,529

上变电设备容量 安

新增220千伏及以 千米 29,565

上线路长度

(完)

(发稿 李文科; 审校 杨淑祯)

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