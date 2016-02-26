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中国财经 | 2016年 2月 26日 星期五 11:12 BJT

中国财长楼继伟称需要改进监管环境帮助企业成长

路透上海2月26日 - 中国财政部长楼继伟周五表示，中国需要改进监管环境帮助企业成长。

楼继伟是在上海的20国集团(G20)财长及央行总裁会议发表谈话，他称，中国财政政策有进一步空间，并计划扩大赤字。(完)

(编译 蔡美珍；审校 张涛)

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