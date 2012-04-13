2015年前将实施可再生能源配额制--能源局官员

路透北京4月13日电---中国国家能源局新能源和可再生能源司副司长梁志鹏周五称,"十二五"(2011-2015年)期间中国要建立和实施可再生能源配额制以促进其发展,希望2015年後多数可再生能源具备经济竞争力.

梁志鹏在中国新能源高峰论坛上并称,风电和太阳能发电等"十二五"规划已编制完毕正等候审批,规划2015年时风电并网装机达到1亿千瓦,当年发电量达到1,900亿千瓦时;光伏并网装机达到1,500万千瓦.

"配额制简单来说就是按各地电力的总消费量来规定可再生能源比例,并以此为标准进行考核,"他说.

梁志鹏并表示,希望国内大多数可再生能源实现经济上的竞争力,不依靠或很少依靠补贴.

根据全国工商联新能源商会数据显示,2011年中国光伏安装量达到2.2GW,为全球第三大光伏安装国;当年风电新增装机1,800万千瓦,约占全球新增装机的44%.(完)

--发稿 李然; 审校 张喜良

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