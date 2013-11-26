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中国财经 | 2013年 11月 26日 星期二 13:34 BJT

京津沪入选首批新能源汽车推广市

路透北京11月26日 - 中国财政部周二宣布，北京、天津、上海等28个城市或区域被确认为首批新能源汽车推广应用城市。

这28个城市还包括大连市、太原市、广州市、深圳市、海口市、浙江省城市群（杭州、金华、绍兴、湖州）、福建省城市群等。

今年9月，财政部、科技部、工业和信息化部及发展改革委四部门联合下发《关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知》，明确2013年至2015年继续开展新能源汽车推广应用工作，以加快新能源汽车产业发展，推进节能减排，促进大气污染治理。

《通知》明确了财政补贴支持推广应用新能源汽车的具体政策，中央财政将补贴资金直接拨付给企业。（完）

欲了解更多详情,请点选中国财政部网站(www.mof.gov.cn)

(发稿 沈燕; 审校 林高丽)

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