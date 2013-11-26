京津沪入选首批新能源汽车推广市

中国银监会摸底城商行表外业务风险 重点关注非保本理财投向--消息

路透上海3月30日 - 中国城商行表外业务的风险正受到监管层的关注。两位消息人士周四透露，银监会正在调研摸底城商行表外业务开展情况，重点关注非保本理财业务中固收类、非标类和权益类等业务的主要投向，以及非标投资和结构化产品劣后级投资的潜在风险。