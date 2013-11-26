京津沪入选首批新能源汽车推广市

中国建行去年MPA考核B档 拟出台的理财新规影响不大--高层
路透北京3月30日 - 按资产计中国第二大银行--建设银行首席财务官许一鸣周四表示，该行去年MPA考核为B档；同时，央行和监管部门正出台理财产品监管要求，可能会对建行理财标的有一定影响但不大。
路透北京11月26日 - 中国财政部周二宣布，北京、天津、上海等28个城市或区域被确认为首批新能源汽车推广应用城市。
这28个城市还包括大连市、太原市、广州市、深圳市、海口市、浙江省城市群（杭州、金华、绍兴、湖州）、福建省城市群等。
今年9月，财政部、科技部、工业和信息化部及发展改革委四部门联合下发《关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知》，明确2013年至2015年继续开展新能源汽车推广应用工作，以加快新能源汽车产业发展，推进节能减排，促进大气污染治理。
《通知》明确了财政补贴支持推广应用新能源汽车的具体政策，中央财政将补贴资金直接拨付给企业。（完）
欲了解更多详情,请点选中国财政部网站(www.mof.gov.cn)
(发稿 沈燕; 审校 林高丽)
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路透3月30日 - 消息人士称，中国东方资产管理(国际)控股公司的3亿美元三年期联贷案已经在一般联贷阶段收获了几家银行的参与兴趣，总的承贷金额接近目标融资额。
路透上海3月30日 - 中国城商行表外业务的风险正受到监管层的关注。两位消息人士周四透露，银监会正在调研摸底城商行表外业务开展情况，重点关注非保本理财业务中固收类、非标类和权益类等业务的主要投向，以及非标投资和结构化产品劣后级投资的潜在风险。