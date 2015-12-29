中国能源局：2016年要实现能源结构优化、消费总量控制等目标

路透北京12月29日 - 中国国家能源局局长努尔·白克力周二表示，2016年能源发展要实现结构优化、消费总量控制、保障能力加强、效率提升等四方面目标，并要完善油气体制改革总体方案，并推动勘探开发准入、网运分离等重点环节改革，促进油气管网公平开放，完善油气价格机制。

新华社援引其在当日召开的全国能源工作会议上讲话称，2016年目标为：一次能源消费总量43.6亿吨标煤左右，全社会用电量5.7万亿千瓦时左右，煤炭消费量39.6亿吨左右，石油表观消费量5.5亿吨左右，天然气表观消费量2,050亿立方米左右。非化石能源消费占一次能源消费比重达到13.2%，煤炭消费比重降低到62.6%以下。

中国能源消费换挡减速趋势明显，同时能源结构进一步优化。努尔·白克力指出，预计2015年能源消费总量43亿吨标煤，同比增长0.9%，是1998年以来最低增速。预计全年全社会用电量同比增长0.5%；能源生产总量35.8亿吨标煤，同比下降0.5%。预计非化石能源消费比重达12%，比上年提高0.8个百分点；煤炭消费比重64.4%，下降1.7个百分点。

努尔·白克力介绍，明年要抓紧编制发布“十三五”能源发展规划和电力、煤炭等专项规划。在非化石能源方面，力争风电新增装机达到2,000万千瓦以上，光伏发电新增装机达到1,500万千瓦以上。此外稳妥推进一批新的沿海核电项目核准建设，开工建设CAP1400示范工程。

在化石能源方面，要有效控制煤电产能规模，建立煤电建设风险预警机制，对红色和黄色预警省份，禁止新建燃煤电站。要严格控制煤炭新增产能，原则上从2016年起3年内暂停新建煤矿项目审批；加快淘汰落后产能，2016年力争关闭落后煤矿1,000处以上，合计产能6,000万吨。

努尔·白克力说，“十三五”时期中国能源发展面临诸多矛盾和挑战。传统能源产能过剩矛盾加剧，煤炭可能会面临产能长期过剩的局面，电力过剩的苗头也越来越明显。原油一次加工能力超过7亿吨，产能利用率不足70％。如片面追求产能扩张，今后将造成越来越严重的产能过剩局面。

他并称，“十三五”期间，水电、风电和光伏发电装机规模将进一步扩大，可再生能源消纳面临更大压力。实施天然气、电力替代煤炭、石油等化石能源，是实现节能减排和结构优化的重要途径。（完）