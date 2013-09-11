叙利亚问题现转机 中国能源化工品期货应声下跌

路透北京9月11日 - 中国能源化工类期货周三跌幅居前，因叙利亚问题出现缓和迹象，令此前国际油价大幅回落，能源类品种的地缘风险溢价缩水。

不过分析师表示，由于西方国家并未放弃武力干涉叙利亚问题，地缘政治风险短期内完全消除的可能性较低，对国际油价的支撑还会持续。不过应关注不同化工品种间的强弱分化表现。

郑商所精对苯二甲酸(PTA)今日领跌化工品，主力401合约收低1.4%至7,884元的近三周低位。大商所聚乙烯期货1401合约收跌0.77%，报每吨10,930元。

上海中期能源化工分析师李宙雷指出，“尽管油价下跌会削弱化工品的上游成本支撑，但鉴于目前聚乙烯期货主力较现货贴水较多，宏观面也在不断转好，短线再往下走的空间不大。”

他并称，相对聚乙烯而言，同为化工品的PTA基本面更加偏空。此前价格大跌使部分下游厂家提早备货，致使9、10月份传统旺季需求没有体现出来，而上游原油的下跌拖累原料PX的价格，亦将使PTA的成本支撑弱化。

尽管上述品种今日双双收低，但盘面走势亦印证了其强弱分化的格局，聚乙烯跌至20日均线附近后出现减仓反弹，尾盘跌幅缩窄；而PTA合约则增仓下行，几乎收于日内最低，弱势格局愈发明显。

叙利亚周二接受俄罗斯的提议放弃化学武器，暂时阻止了美国对其采取军事行动，但白宫称仍将坚定推动国会达成出兵的授权.

中东局势可能出现转机，推动国际油价周二大跌。布兰特原油期货触及两周低位，过去两日跌幅超过4%。

此外，美联储下周将决定是否开始缩减货币刺激力度，亦给市场增添了一丝谨慎观望的情绪。

李宙雷表示，在无大的风险事件冲击的条件下，年底前聚乙烯期货料在现货价格附近震荡，而PTA的期价重心或将逐步下移。

(发稿 丁琦；审校 黄凯)

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