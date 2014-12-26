能源局：今年中国非化石能源占比料升至11% 煤炭比重降至64%

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京12月26日 - 中国国家能源局局长吴新雄指出，中国加快发展清洁能源，能源结构进一步优化。预计2014年，非化石能源占一次能源消费比重提升至11.1%，煤炭比重下降至64.2%。
新华社周四晚间援引他在全国能源工作会议上称，2015年将采取七项重要措施，包括抓好能源中长期战略规划，继续深入推进煤电节能减排升级改造等，着力推动能源生产消费革命，促进能源转型升级，努力构建安全、稳定、多元、清洁的现代能源体系。
他并提到，预计2014年，全国水电新增装机约2,000万千瓦，总装机约3亿千瓦，提前一年完成“十二五”(2011-2015年)规划目标；风电并网装机超9,000万千瓦，年发电量1,500亿千瓦时。
此外，太阳能发电并网装机将达到3,000万千瓦，年发电量250亿千瓦时；生物质能、地热能发电装机超过920万千瓦，发电量350亿千瓦时；全国页岩气产量12亿立方米，煤层气（煤矿瓦斯）抽采量171亿立方米、利用量75亿立方米。
在核电建设方面，吴新雄称，2014年中国新投产核电机组五台，全国在运核电机组达到22台，装机容量2,010万千瓦。同时中国核电“走出去”取得实质性进展，在国际能源事务中的话语权和影响力进一步提升。
2014年中国能源领域大气污染治理力度不断加大，京津冀及周边地区淘汰落后小火电机组超过25万千瓦；推动煤炭清洁高效利用，全年改造淘汰落后小火电330万千瓦。（完）
(发稿 沈燕; 审校 张喜良)
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路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京4月21日 - 中国国家外管局周五称，海关总署、国家税务总局、国家外汇管理局同意加快推进跨部门的信息互换、监管互认、执法互助，更好地防范和打击走私、骗取出口退税、逃骗汇等违法违规行为，保证国家海关、税收、外汇政策的有效执行。
路透香港4月21日 - 中国互联网软件企业--金山软件周五称，同意向腾讯控股出售其所持游戏开发商西山居4.34%的股份，对价约6,262万美元。