中国能源局：2020年将重点建成海西等11个大型煤炭储配基地

路透北京5月6日 - 中国国家能源局日前发布煤炭清洁高效利用计划称，到2020年将重点建成海西等11个大型煤炭储配基地和30个年流通规模2,000万吨级煤炭物流园区；逐步提高电煤在煤炭消费中的比重，推进煤电节能减排升级改造。

国家能源局网站刊登的《煤炭清洁高效利用行动计划（2015－2020年）》提出，未来五年，将改造提升传统煤化工产业，淘汰落后产能。同时禁止在全国主体功能区规划确定的限制和禁止开发重点生态功能区内建设现代煤化工项目；严格控制缺水地区项目建设。

同时，还将开展煤炭分质分级梯级利用，提高煤炭资源综合利用效率；加大民用散煤清洁化治理力度，减少煤炭分散直接燃烧；将城市高污染燃料禁燃区范围由城市建成区扩展到近郊；推广优质能源替代民用散煤，全面禁止劣质散煤的销售。

计划要求，2017年全国原煤入选率达到70%以上，燃煤工业锅炉平均运行效率比2013年提高5个百分点。到2020年原煤入选率达到80%以上；现役燃煤发电机组改造后平均供电煤耗低于310克/千瓦时，电煤占煤炭消费比重提高到60%以上。燃煤工业锅炉平均运行效率比2013年提高8个百分点。

国家能源局去年底发文表示，今后东部地区原则上将不再新建煤矿项目，中部地区（含东北）将按照“退一建一”模式，适度建设资源枯竭煤矿生产接续项目，西部地区今后将重点围绕以电力外送为主的千万级大型煤电基地和现代煤化工项目用煤需要，在充分利用现有煤矿生产能力的前提下，新建配套煤矿项目。（完）

欲参看全文请点选国家能源局官网(www.nea.gov.cn/)

(发稿 王蕾；审校 沈燕/曾祥进)

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