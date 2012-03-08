中国将出台能源消费控制方案--报载

路透上海3月8日电---中国证券报周四援引国家能源局副局长吴吟表示,中国能源消费总量控制方案正抓紧制定中,预计上半年出台,控制目标将成为考核地方政府绩效的重要指标.

吴吟透露,能源消费总量控制方案针对"十二五(2011-2015年)"期间全国能源消费总量控制提出总体目标,并将这些目标分解到各省,再由各省逐级向下分解.

报导称,到2015年末我国能源消费总量目标暂定控制在41亿吨标准煤左右,用电量控制在6.4万亿千瓦时.

针对"制止风电、太阳能产业盲目扩张",以及"积极发展水电"等政策内容提出的意见和建议,吴吟表示,风电、太阳能目前出现的盲目扩张势头具体表现在装备制造领域,产业本身发展并无问题,二者也将在"十二五"期间能源结构调整中发生重要作用.

水电未来的发展基调,在积极发展之外,一个重要前提是解决好移民和生态保护问题.(完)

--发稿 曲伟治; 审校 黄凯

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