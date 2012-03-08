中国将出台能源消费控制方案--报载

中国央行称维护金融稳定形势依然严峻 将密切关注反洗钱等领域风险新变化
路透北京2月17日 - 中国央行周五称，当前防控金融风险、维护金融稳定的形势依然严峻；将密切关注反洗钱、反逃税、反恐怖融资等领域相关风险的新变化、新动向和新情况，及时采取行动防范和化解各类风险。
路透上海3月8日电---中国证券报周四援引国家能源局副局长吴吟表示,中国能源消费总量控制方案正抓紧制定中,预计上半年出台,控制目标将成为考核地方政府绩效的重要指标.
吴吟透露,能源消费总量控制方案针对"十二五(2011-2015年)"期间全国能源消费总量控制提出总体目标,并将这些目标分解到各省,再由各省逐级向下分解.
报导称,到2015年末我国能源消费总量目标暂定控制在41亿吨标准煤左右,用电量控制在6.4万亿千瓦时.
针对"制止风电、太阳能产业盲目扩张",以及"积极发展水电"等政策内容提出的意见和建议,吴吟表示,风电、太阳能目前出现的盲目扩张势头具体表现在装备制造领域,产业本身发展并无问题,二者也将在"十二五"期间能源结构调整中发生重要作用.
水电未来的发展基调,在积极发展之外,一个重要前提是解决好移民和生态保护问题.(完)
--发稿 曲伟治; 审校 黄凯
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路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
路透北京2月17日 - 中国证监会周五表示，上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%。上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月。