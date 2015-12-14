哈萨克斯坦与中资企业签署40亿美元协议 涉及能源和通讯领域

路透阿拉木图12月14日 - 哈萨克斯坦主权财富基金Samruk-Kazyna周一表示，该国与中资企业签署了总计价值40亿美元的协议，涉及油气、通讯和核电领域。

该基金在一份声明中称，哈萨克斯坦国有油企KazMunayGazKMGZ.KZ与中国石油化工股份有限公司签署备忘录，在勘探开发石油、石化和可再生能源领域展开合作。

铀矿企业Kazatomprom和中国广核电力股份有限公司则同意组建一个工厂，生产燃料组分，并共同勘探铀储备。

哈萨克斯坦电讯企业Kazakhtelecom与中国电信国际有限公司签署了备忘录，对哈萨克斯坦农村地区的固线通讯网络升级。

Samruk-Kazyna未提供其他详细信息。(完)