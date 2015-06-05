加快天然气储备体系建设 进一步推进天然气价改--中国国家能源局

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京6月5日 - 中国国家能源局周四称，针对2014-2015年采暖季天然气供需形势较为紧张，“压工保民”难度加大等问题，建议加快天然气储备体系建设，增加调峰能力，提高天然气突发事件时的保障供应能力，并进一步推进天然气价格改革。
刊登在能源局网站的新闻稿指出，近期开展了2014-2015年保障天然气稳定供应专项监管情况，显示地方政府和相关企业通过错峰用气、压减工业用气、采购LNG等措施，有效保障了用气高峰期天然气供应，但天然气市场管理和运作体系尚不完善，应急管理有待进一步加强和规范，储气设施建设落后。
本次专项监管的重点内容包括：相关企业增加天然气供应、天然气合理使用、天然气利用项目气源落实、天然气供需监测及预测预警等情况。重点监管范围包括北京、天津、河北、黑龙江、吉林、湖南、陕西、新疆、重庆等省（区、市），其中北京、天津、河北为国家能源局驻点监管省份。
新华社周四报导援引国家能源局提出，要进一步理顺天然气价格机制，在终端消费环节推行季节性差价、可中断气价等差别性气价政策。建立健全居民生活用气阶梯价格制度，在保障居民生活用气的前提下，利用价格杠杆，平抑峰谷差过大的问题。
国家能源局还提出，要逐步放开上游油气资源开发市场，引入市场竞争机制；建立、完善天然气资源交易平台，运用天然气短期、长期交易等市场化手段，提升天然气保障能力；利用国际油气价格持续走低有利时机，明确进口LNG接收站存储、气化价格政策，制定公开透明的管输价格形成机制，鼓励各类资本进入天然气供应环节。（完）
(发稿 李文科; 审校 曾祥进)
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