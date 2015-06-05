加快天然气储备体系建设 进一步推进天然气价改--中国国家能源局

刊登在能源局网站的新闻稿指出，近期开展了2014-2015年保障天然气稳定供应专项监管情况，显示地方政府和相关企业通过错峰用气、压减工业用气、采购LNG等措施，有效保障了用气高峰期天然气供应，但天然气市场管理和运作体系尚不完善，应急管理有待进一步加强和规范，储气设施建设落后。