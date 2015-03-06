中国政府需对新能源行业提供税费引导及优惠--华润集团董事长

路透北京3月6日 - 中国总理李克强在政府工作报告中提出要大力发展风电、光伏发电等新能源。华润集团董事长傅育宁周五表示，集团新能源业务进展不错，并认为政府对行业在税费方面的引导和必要的优惠还是需要的。

华润集团旗下华润电力(0836.HK)除从事传统的火电，亦有涉及风电和水电的开发及营运。傅育宁出席两会期间接受记者采访时表示，集团的新能源进展还是不错的，不管是新项目的获取，还是新的风场探测储备都很充足，发展势头还是可以的。

他指出，现时内地风电装机大概能占到电力供应的12%左右。

＂我觉得新能源的盈利还是不错，当然现在政府在税费方面的引导和必要的优惠还是需要的。＂傅育宁说。

此外，华润电力在山西、河南、贵州、湖南、江苏等地参股或控股煤业项目。近年煤炭市场低迷，煤炭销量下降，这亦令其去年上半年原煤产量同比下跌近17%。

傅育宁表示，煤炭市场整体供大于求，煤炭行业还处于低谷，从华润的角度讲，应该针对不同的情况，不同的煤矿采取不同的对策。

＂我们也希望我们目前生产正常、生产效率还能够维持运营或者还有一定生产效率的煤矿继续维持生产，同时我们也对条件差一点的或者说不具备开发条件的煤矿进行必要的放缓。＂他说。

华润系在港共有五家上市公司，分别为华润创业(0291.HK)、华润电力、华润置地(1109.HK)、华润水泥(1313.HK)和华润燃气(1193.HK)。集团业务还涉及医药、金融、纺织、电力、化工等。

华润创业稍早曾发出盈利预警，料去年业绩将出现亏损，因受到与Tesco(乐购)(TSCO.L)的合营拖累，对此傅育宁表示，由于收购成本较高，短期有一定经营压力，但随着华创与乐购的整合提升之后，华创的零售业务也一定能够恢复增长势态。（完）

(采访 张晓翀; 撰写 梁慧仪; 审校 张喜良)

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