焦点：中国大力提倡太阳能和风能 料为全球铜需求注入新活力

图为甘肃敦煌的太阳能发电设施，一名工人在检查设备。 REUTERS/Carlos Barria

路透墨尔本9月17日 - 随着中国经济成长放缓，房屋和重工业等传统行业的金属需求受到抑制。但现在铜找到了一条新生命线：作为全球第二大经济体的中国要大力发展太阳能和风能。

中国政府正试图解决很多城市的污染难题，为此大力提倡可再生能源的使用，该计划料将为铜开辟一个重要的全新需求来源，因为太阳能面板的缆线和风力涡轮机的部件都需要使用到铜。

基于政府和行业对中国清洁能源增长做出的预估，路透计算得出，这个新能源领域的需求料将推动全球铜消费在未来五年提高约200万吨或2%。

对于嘉能可(GLEN.L)和自由港麦克默伦铜金矿公司(FCX.N)等主要矿商而言，这是个罕见的好消息。上述矿商在过去一个月已经宣布减产，因为受疲弱需求和充沛供应的打压，伦敦期铜价格跌向近六年低点。

来自中国的额外需求反映出全球范围内的一种趋势，有更多政府寻求采用更清洁的能源，以对抗污染和气候变化问题。

“中国当前的太阳能和风能产业发展速度位居世界前列。自从扶持政策出台后，政府制定的计划基本上每年都可以足额或者超额完成，”国际铜业协会(ICA)亚洲区可持续能源团队主管Mayur Karmarkar表示。

“这个数字令人震惊，”他说，意指对中国可再生行业扩张的预估。

由于公众对于雾霾和环境问题越来越不安，中国已向污染宣战，承诺将放弃几十年来不计代价发展经济的模式。

中国最新的经济发展五年规划中将包含新的污染治理目标，料将为可再生行业再注入一剂强心针。

“(中国的可再生能源)有可能推动新的铜需求出现，特别是如果人们认真看待可再生目标的话。我认为当前的市场忽视了这一潜在的需求来源，”一家全球性铜矿企业驻新加坡的消息人士表示。他不愿具名，因未获得授权对媒体发表评论。

中国可再生能源与铜行业图表：link.reuters.com/mur55w

**发展太阳能**

由于传导性较好，铜缆在电力输送时的损耗较低，因此在所谓的绿色发电行业的使用量比传统热电厂要大得多。

根据中国可再生能源专业委员会的预估，2020年中国已安装太阳能发电能力，料由2015年的36GW(十亿瓦)左右大幅增长至200GW。矿业顾问机构CRU预估，每GW发电能力需使用6,000吨铜。

据路透汇编的行业平均预估，风力发电容量至2020年料达到250GW。每GW风力发电容量需使用约3,850吨铜。

另外，未来五年中国电动车行业需求将稳步增长20万吨左右，等同于超过200万吨的铜用量，目前对这段时间铜消费总量的预估约为1.05亿吨。

国际铜业协会的Karmarkar指出，绿色科技成本下降，将有助于促进此类技术在中国与其他地区获得加速应用。

可再生能源的成长，对于促进发电站与城市之间的连结也有所帮助，包括以铜打造变压器。

中国再生能源行业对铜需求日益增加之际，澳洲铜业与煤业巨擘力拓 (RIO.AX)(RIO.L)执行长上周表示，铜市可能在两、三年内转变为结构性短缺，因为发电厂的总体需求，将令铜成为第一种脱离供应过剩状态的大宗商品。(完)

(编译/审校 高琦/徐文焰/陈宗琦/戴素萍/李爽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。