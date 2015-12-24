中国国家电力投资集团核电板块拟明年赴港借壳上市--报载

路透上海12月24日 - 东方早报周四引述中国国家电力投资集团公司董事长王炳华称，明年将启动国家电投的核电资产板块，即国家核电技术公司的整体上市工作，谋求赴港借壳上市。

一名知情人士曾表示，在此前的内部讲话中，王炳华曾透露国家电投核电资产的上市路径将“有别于中核、中广核集团”，且“要尽可能地充分利用国际资本市场的融资条件”。

在国家电投旗下电力新能源(0735.HK)暂停买卖后，东方早报就国家电投欲借其完成核电资产上市的说法向国家电投内部人士求证，对方予以默认。

中国电力新能源(0735.HK)周一暂停买卖，因最终母公司国家电力投资集团将有一项涉及该公司的重大项目提议。停牌前国电新能源收报0.62港元，过去一个月累计涨幅近13%。

报导指出，早在国家电投挂牌前，外界就普遍预测其核电资产借壳上市的可能性大于IPO(首次公开发行)。随着中国核电建设驶入快车道，核电站建设庞大的投资需求与企业有限资金之间的矛盾凸显，核电企业上市融资以谋其更大发展是大势所趋。

相比之下，两大核电巨无霸中核集团、中广核集团旗下核电资产均已率先实现与资本市场对接，对于新成立的国家电投来说，尽快推进核电板块的上市进度愈加刻不容缓，直接向公司旗下已有上市平台注入资产显然最为便捷。

国家电力投资集团由中国电力投资集团与国家核电技术公司合并重组而来，注册资本450亿元人民币，资产总额7,223亿元。是中国唯一同时拥有水电、火电、核电、新能源资产的综合能源企业集团。

根据重组方案，此前中电投旗下所有核电资产全部被整合进国家核电平台。厘清双方的核电资产，将其打包，是整体上市的第一步，也是最大限度地提高核电这一优质资产的市场证券化成果的重要前提条件。(完)