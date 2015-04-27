中国石油及控股股东均未得到任何政府关于重组整合的信息

路透香港4月27日 - 就媒体指中国两大石油企业可能重组整合，中国石油(0857.HK)(601857.SS)周一称，其及其控股股东均未得到任何政府有关该项传闻的信息。

中石油在一份声明中称，近日，有媒体报导关于中石油与中国石化(0386.HK)(600028.SS)可能进行重组整合的猜测，经询问控股股东中国石油集团，截至目前，控股股东与上市公司均未得到来自任何政府部门有关该项传闻的书面或口头信息。

《经济参考报》周一报导称，目前中国国务院国资委确定了下一步的国企改革重点，央企将在分类基础上进行大规模兼并重组，数量有望进一步缩减至40家。国资委已经就推进央企重组专门下发了文件。

消息提振沪股及港股的表现。分析师指出，投资者对于中国版量化宽松以及央企并购重组的预期，成为推高相关板块并拉动股指大幅上涨的主要推手，中石化、中石油等大盘权重股的涨停，成为盘中亮点。

中石油A股涨停，收报14.65元人民币；H股亦升6.72%，10.64港元。中石化A股涨停，报8.56元；H股升7.16%，报7.63港元。（完）

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(记者 雷美珍；审校 林高丽)

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