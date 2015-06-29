中国核电称母公司有意竞购斯洛伐克国家电力公司股权

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海6月29日 - 中国核能电力股份有限公司(601985.SS)周一公告称，控股股东中国核工业集团公司有意参与竞购斯洛伐克国家电力公司(Slovenske Elektrarne)股权。
公告称，意大利国家电力公司(ENEL)(ENEI.MI)控股斯洛伐克国家电力公司的66%股权，现正计划予以出售。中核集团有意参与竞购，但尚未就此事项聘请财务顾问。中国核电目前是否参与此事项尚未确定。
6月中旬，意大利国家电力公司首席执行官（CEO）Francesco Starace曾表示，中核集团尚未提交斯洛伐克国家电力公司股权的报价，但他估计中核集团有可能参与竞购。
中国核电上周五收报13.95元人民币。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。