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中国财经 | 2015年 6月 29日 星期一 08:51 BJT

中国核电称母公司有意竞购斯洛伐克国家电力公司股权

路透上海6月29日 - 中国核能电力股份有限公司(601985.SS)周一公告称，控股股东中国核工业集团公司有意参与竞购斯洛伐克国家电力公司(Slovenske Elektrarne)股权。

公告称，意大利国家电力公司(ENEL)(ENEI.MI)控股斯洛伐克国家电力公司的66%股权，现正计划予以出售。中核集团有意参与竞购，但尚未就此事项聘请财务顾问。中国核电目前是否参与此事项尚未确定。

6月中旬，意大利国家电力公司首席执行官（CEO）Francesco Starace曾表示，中核集团尚未提交斯洛伐克国家电力公司股权的报价，但他估计中核集团有可能参与竞购。

中国核电上周五收报13.95元人民币。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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