新奥联手中石化购中国燃气或落败 行业并购大幕难合

* 新奥-中石化财团收购或失败收场

* 中国燃气仍将是市场并购焦点

* 三大主要股东继续角力,提全购各具挑战

* 看好行业前景,业内并购热情难减

记者 雷美珍

路透香港6月21日电---历时大半年的中国燃气(0384.HK)收购战,可能最终以新奥能源(2688.HK)与中国石化(0386.HK)(600028.SS)联手的财团落败而收场.不过,对中国城市燃气供应商的争夺却远未结束.

尽管还有约两周时间才到该要约收购截止日,但若不提高收购价,这段联姻泡汤已几成定局,市场转为关注将由哪一个买家接力.但分析人士指出,过去半年中国燃气股权结构已发生很大变化,由每名股东持股不超过10%变成由三大股东控制近46%.这个导致新奥-中石化财团败北的主要原因,也会令其他觊觎者不敢轻举妄动.

他们并估计,中国燃气在未来一段时间很可能会陷入"三权角力"的局面,即由英国富地石油FOOI.L、北京控股集团以及韩国SK E&S三大股东平分秋色.除非其中一方愿意合作,否则像新奥那样"太岁头上动土"的情况不可能再发生.

"公司希望参与中国燃气的业务发展,但不一定需要接管或者全面收购中国燃气."富地石油财务总监莫贵标指出,富地期待新奥-中石化财团收购要约终止後,与中国燃气其他主要股东共商未来.

就目前形势而言,三大股东的取态,以富地石油和SK E&S较为清晰,北控集团则相对暧昧.富地和SK E&S多次表明将长期持有中国燃气股份,以充实业务合作;而北控则视之为"一项价值投资",未知是长期持有还是投机买卖,其动机耐人寻味.

中国燃气之所以成为市场上唯一的上市公司并购对象,是因为其股权极度分散,此前又陷入管治危机导致股价低迷,自然吸引新奥-中石化财团趁机下手.但在中国燃气现有股东包括SK E&S眼里,这无疑是"趁火打劫",本来就对中国燃气青睐有加的SK E&S随即在市场上扫货,一方面藉此达成增持计划,另外也借此抗逆新奥-中石化低价收购行为.

去年12月中,新奥-中石化财团提出以每股3.5港元,或总共167亿港元收购中国燃气全部股份,但未获中国燃气董事会推荐,令这项要约被视为敌意收购,且须在通过中国商务部反垄断审批、新奥股东会批准等几项先决条件得到满足後,才能正式提呈予中国燃气股东考虑.

该要约期限一再延至今年7月6日止,当日新奥将举行股东会,届时商务部反垄断审批相信亦有定论.由於新奥曾表态维持收购价不变,而该收购价低於富地及北控平均持货成本,且中国燃气三大股东的持股近46%,加上亚洲开发银行以及印度国有燃气公司GAIL(GAIL.NS)共逾8%的股份,市场普遍相信,新奥-中石化财团不可能取得中国燃气逾50%投票权持有人接纳该收购交易.

经过不断增持後,截至周三止,富地石油、北控集团及SK E&S在中国燃气的持股已分别达17.65%、14.938%和13.09%.

**"三权角力"**

新奥-中石化财团对中国燃气的收购战或将告一段落,但这家城市燃气供应商仍将是业内觊觎的"香饽饽".在经历了一场"肉搏战"後,中国燃气的现有股东们自然不敢懈怠,但对於他们来说,若要全购同样也各具挑战,因此最终呈现的格局可能就是"三权角力".

据两名知情人士透露,自从2010年底爆出中国燃气前董事总经理刘明辉涉嫌职务侵占罪而被深圳公安拘留调查,不少同业即对中国燃气虎视眈眈.直至去年11月刘明辉仍未被定案,且公司业务回复正轨,多家公司才认真研究对中国燃气提出收购,其中包括华润燃气(1193.HK)、SK E&S以及富地石油.

莫贵标承认富地自去年11月开始持续在市场吸纳中国燃气股份;华润燃气投资者关系及传媒高级经理郑家煇则称,该公司去年有留意到中国燃气的情况,但後者拥有液化石油气业务,与华润完全专注于天然气的策略并不一致,故未对并购可能性作进一步研究.

业内人士指出,富地石油和SK E&S在能源行业经验丰富,并一直在中国市场谋求更多发展.但在中国的能源行业,上游和中游均是中央企业的领土,令属於外资身份的他们难以大展拳脚,故只能在下游领域选择,而属於下游最终端的中国燃气正好为他们打开一大块缺口.

富地石油在中国30多个城市拥有燃气项目,还以合资方式涉足煤层气、原油进口、航空燃料及液化天然气加气站;而SK E&S为韩国SK能源003600.KS的清洁能源业务旗舰,也是韩国主要的城市燃气供应商,同时涉足液化天然气以及电力业务,该公司於2008年入股中国燃气,并与中国燃气在香港注册成立合资公司.

而作为北京市政府直辖企业,北控集团透过北京控股(0392.HK)主要在北京营运天然气管道和城市燃气分销,与中国燃气的业务分布没有重叠,理论上由北控来收购中国燃气,会较容易通过中国政府部门批准.不过北控一直未能成功向其他省份或地区扩张其天然气业务,亦令外界对其专业技术和管理水平存疑.

熟悉能源行业的德盛安联基金经理邬福昌坦言,对北控插手中石化财团的收购感到奇怪,因为两家国企背景的企业追逐同一目标而产生竞争,故不排除个中另有原因,"中国的天然气市场于未来三年仍将处於高速增长,现时根本不需要通过并购上市公司的方式来扩大业务版图."

分析人士认为,待收购要约终止後,相信富地石油与北控集团首先会提出重组中国燃气董事会,以换入自己的代表,同时让已出售中国燃气股份的阿曼国有石油公司代表退席.这样,各主要股东可以透过董事会正式讨论中国燃气今後路向.

**并购热情难降温**

而这场收购战背後,折射的正是中国天然气市场的可观前景.中国於10年前动工兴建首条由新疆至上海的西气东输管道,至今年底西气东输二线将全面投产,三线亦开始筹划.计划至2015年末,天然气消费量将达到2,600亿立方米,占一次能源消费比重达8%;而2010年,中国的天然气消费量仅为1,070亿立方米.

经过十年来的整固,中国的燃气供应基本由几家大型企业分割,当中以国企或具政府背景的企业占大多数,这样有利於日後的天然气价市场化改革推行.而市场竞争格局已由过去争气源变为争用户,特别是近年沿海工业向内陆迁移造就的新开发区以及直供户,这些用气大户可为燃气商大大增值.

分析师认为,市场日後的并购焦点,可能落在中国燃气以及新奥,因这两家企业的股权相对分散,且业务潜力尚未完全发挥.

瑞信分析师彭振国在其最新报告中指出,相信新奥-中石化财团败走後,中国燃气仍被视为并购对象,因为公司拥有超过150个城市燃气项目,其中只有约15个录得合理利润,随着天然气供应量逐渐增加,整体效益未来将有明显改善.

一名美资证券分析师亦称,中石化正在致力勘探和开发天然气,包括致密气、页岩气等非常规资源,相信其参与收购中国燃气乃为长远向下游发展铺路,故中石化日後可能会继续寻找收购对象.除了中国燃气之外,股权同样较分散的新奥亦是潜在收购对象.

"新奥大股东兼公司主席王玉锁的持股比例不到31%,且近年王玉锁专注发展太阳能以及生化能源,需要庞大的资金来支持这些业务发展."他说.

而德盛安联的邬福昌则认为,北控、华润燃气、昆仑能源(0135.HK)均不会是市场并购目标,因为他们拥有政府或央企背景,而且大股东占逾51%控股权.

财力雄厚的燃气公司如中华煤气(0003.HK)、华润燃气以及中石油集团旗下的昆仑燃气现时仍可不断在市场上收购或投资新的燃气项目;而中国石油(0857.HK)(601857.SS)旗下香港公司昆仑能源则发挥其"蓝海策略"本色,专注于竞争较少、利润较高的液化天然气(LNG)终端销售.

燃气股的增长前景备受投资者,尤其是长线基金所青睐,故板块表现保持强势.由年初至今(截至周三为止),除北京控股累计跌近4%外,港华燃气(1083.HK)、华润燃气、昆仑能源及新奥分别升38%、25%、18%及15%;同期恒生指数.HSI升幅近6%,中国燃气则与大市基本一致.(完)

--审校 张喜良

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