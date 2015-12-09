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中国财经 | 2015年 12月 9日 星期三 18:28 BJT

今冬明春天然气总体供大于求 资源供应形势好于往年--中国发改委

路透北京12月9日 - 中国国家发改委周三发布公告称，今年以来，天然气供需形势总体平稳。如不出现极端天气情况，今冬明春（2015年11月至2016年3月）天然气总体供大于求，资源供应形势好于往年。

刊登在发改委网站的公告称，为保障今冬明春天然气稳定供应，供气企业应针对京津冀、新疆等重点用气地区加强需求侧管理，优先保障民生需求。

供气企业要压减内部自用，严格控制超市、商场等公共建筑室温，推广学校、写字楼节假日低温运行措施；度冬期间，新疆、陕西、内蒙古等地的管道气液化项目要尽量减少或停止生产。

储气资源使用方面，发改委提出，供气企业要延缓新投产、今冬明春尚不能采气的储气库注气进度；有条件建立储气库分级应急机制，最大限度发挥储备资源的应急保障作用。

发改委指出，各地要制修订冬季用气高峰应急预案，完善有序用气方案，加强天然气长输、城市配气过程中的风险管控。

今年前十个月，天然气产量1,075亿立方米，增长3.6%，较去年同期回落4.6个百分点；天然气进口量482亿立方米，增长2.6%，较去年同期回落7.6个百分点；天然气消费量1,469亿立方米，增长2.7%，较去年同期回落4.4个百分点。（完）

(发稿 马蓉; 审校 沈燕/杨淑祯)

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