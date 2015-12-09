今冬明春天然气总体供大于求 资源供应形势好于往年--中国发改委

中国五大商业银行获准阶段性下调存款准备金率一个百分点--消息
路透香港1月20日 - 三位消息人士周五透露，中国五大商业银行已于日前获准阶段性下调存款准备金率一个百分点，以应对春节期间暂时性的流动性紧张问题；此次下调将于春节后，由央行相机恢复正常。
路透北京12月9日 - 中国国家发改委周三发布公告称，今年以来，天然气供需形势总体平稳。如不出现极端天气情况，今冬明春（2015年11月至2016年3月）天然气总体供大于求，资源供应形势好于往年。
刊登在发改委网站的公告称，为保障今冬明春天然气稳定供应，供气企业应针对京津冀、新疆等重点用气地区加强需求侧管理，优先保障民生需求。
供气企业要压减内部自用，严格控制超市、商场等公共建筑室温，推广学校、写字楼节假日低温运行措施；度冬期间，新疆、陕西、内蒙古等地的管道气液化项目要尽量减少或停止生产。
储气资源使用方面，发改委提出，供气企业要延缓新投产、今冬明春尚不能采气的储气库注气进度；有条件建立储气库分级应急机制，最大限度发挥储备资源的应急保障作用。
发改委指出，各地要制修订冬季用气高峰应急预案，完善有序用气方案，加强天然气长输、城市配气过程中的风险管控。
今年前十个月，天然气产量1,075亿立方米，增长3.6%，较去年同期回落4.6个百分点；天然气进口量482亿立方米，增长2.6%，较去年同期回落7.6个百分点；天然气消费量1,469亿立方米，增长2.7%，较去年同期回落4.4个百分点。（完）
(发稿 马蓉; 审校 沈燕/杨淑祯)
路透香港1月20日 - 三位消息人士周五透露，中国五大商业银行已于日前获准阶段性下调存款准备金率一个百分点，以应对春节期间暂时性的流动性紧张问题；此次下调将于春节后，由央行相机恢复正常。
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。