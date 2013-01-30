加快形成能源消费强度和消费总量双控制的新机制--国务院

中国重要财经新闻一周回顾
中国运营的美国企业虽然忧心中美贸易战的可能性，但他们希望本周两国领导人举行峰会时，特朗普能向习近平争取到市场准入方面的一些让步。特朗普上周发表推文称，本周四、周五他和习近平的会面将是“极为艰巨的”，“美国企业必须做好其他替代选项的准备”。
路透北京1月30日 - 继上周公布中国能源"十二五"(2011-2015年)规划,国务院周三常务会议强调,要推动能源生产和消费革命,加快形成能源消费强度和消费总量双控制的新机制,改变过度使用能源的状况.
会议同意"十二五"能耗预期目标,即到2015年,全国能源消费总量控制在40亿吨标准煤左右,用电量控制在6.15万亿千瓦时左右.
同时,会议强调要充分发挥市场机制作用,完善水电、核电及可再生能源电价定价机制,理顺天然气与可替代能源比价关系和煤电价格关系,并推进资源税改革.
上周颁布的能源"十二五"规划对能源消费总量与效率、生产与供应、环保和民生等提出多项量化目标.
国务院会议强调将建立分解落实机制,把总量控制目标科学分解到各地区,地方各级政府对本行政区域的控制能源消费总量工作负总责.
浏览能源"十二五"规划原文,点选链接:(here)(完)
(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)
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中国运营的美国企业虽然忧心中美贸易战的可能性，但他们希望本周两国领导人举行峰会时，特朗普能向习近平争取到市场准入方面的一些让步。特朗普上周发表推文称，本周四、周五他和习近平的会面将是“极为艰巨的”，“美国企业必须做好其他替代选项的准备”。
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路透香港4月7日 - 中国大型建筑机械公司--中联重科预计今年首季将扭亏转盈，得益于销售形势明显复苏，其H股周五早盘初段逆市上涨。