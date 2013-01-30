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中国财经 | 2013年 1月 30日 星期三 19:02 BJT

加快形成能源消费强度和消费总量双控制的新机制--国务院

路透北京1月30日 - 继上周公布中国能源"十二五"(2011-2015年)规划,国务院周三常务会议强调,要推动能源生产和消费革命,加快形成能源消费强度和消费总量双控制的新机制,改变过度使用能源的状况.

会议同意"十二五"能耗预期目标,即到2015年,全国能源消费总量控制在40亿吨标准煤左右,用电量控制在6.15万亿千瓦时左右.

同时,会议强调要充分发挥市场机制作用,完善水电、核电及可再生能源电价定价机制,理顺天然气与可替代能源比价关系和煤电价格关系,并推进资源税改革.

上周颁布的能源"十二五"规划对能源消费总量与效率、生产与供应、环保和民生等提出多项量化目标.

国务院会议强调将建立分解落实机制,把总量控制目标科学分解到各地区,地方各级政府对本行政区域的控制能源消费总量工作负总责.

浏览能源"十二五"规划原文,点选链接:(here)(完)

(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)

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