中国能源领域有望加快开放--报载

路透上海10月30日 -中国能源领域破除垄断、加快开放，有望成为十八届三中全会改革方案中重要组成部分。中国证券报周三报导，具体改革措施可能包括：加速向社会和民营资本放开被几大石油公司垄断的上游油气资源，放开原油成品油和天然气的进出口权。

此外，可能还将放开中游油气管道、原油成品油储备和LNG（液化天然气）接收储运装置建设；而将石油天然气管网业务从上中下游一体化经营的油气企业中分离出来，组建若干家油气管网公司，则更可能是未来长期的改革方向。

报导指出，对于能源领域，放开对进口原油、成品油、天然气的限制，放宽非常规油气资源勘探开发市场准入，是能源放开的重要内容之一。未来改革方向首先是要满足整个炼油工业需要。

报导引述中国石油大学教授、中国能源战略研究院常务副院长王震称，今后改革大的方向，是不再过于区分企业属性，而是看企业是否符合产业政策方向，是否符合基本资质，是否满足环保和油品质量要求等。

王震谈到，改革整体思路首先是满足整个炼油工业需要。也就是说，下一步不一定是完全放开，而是先开放给那些规模较大、有能力满足炼油工业发展需要的企业。例如，先放开给那些真正用来炼油的企业。

报导还指出，在目前阶段，将中石油、中石化石油天然气管网拆分组成独立公司时机还不成熟，但这将是未来石油天然气体制改革的必然方向。

中共中央政治局周二召开会议决定，中国共产党十八届三中全会将于11月9至12日在北京召开。（完）

(发稿 边竞; 审校 张喜良)

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