中国能源局：推进太阳能热发电示范项目 单机容量不低于5万千瓦

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京9月30日 - 中国国家能源局周三发布通知，为推动中国太阳能热发电技术产业化发展，决定组织一批太阳能热发电示范项目建设；支持的示范项目应达到商业应用规模，单机容量不低于5万千瓦。
刊登在能源局网站的该通知称，太阳能热发电示范项目以槽式和塔式为主，其他类型也可申报。示范的目标包括两方面：一是扩大太阳能热发电产业规模。通过示范项目建设，形成国内光热设备制造产业链，支持的示范项目应达到商业应用规模，单机容量不低于5万千瓦。
二是培育系统集成商。通过示范项目建设，培育若干具备全面工程建设能力的系统集成商，以适应后续太阳能热发电发展的需要。
在示范项目要求方面，通知指出，项目资本金比例不低于总投资的20%。同时，为减少重复建设和浪费，对同一技术来源和类型的项目要控制数量。
国家能源局组织专家审核示范项目技术方案的先进性、设备的国产化率、经济性测算指标的合理性、项目前期工作情况，以及项目是否具备近期开工条件等，通过审核的项目列入备选项目名单。
能源局称，目前国内太阳能热发电产业处于起步阶段，尚未形成产业规模，工程造价较高，技术装备制造能力弱，缺乏系统集成及运行技术，为攻克关键技术装备，形成完整产业链和系统集成能力，将组织建设一批示范项目。（完）
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(发稿 沈燕; 审校 张喜良)
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