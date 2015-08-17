希腊能源部长称信任投票“不言而喻”

路透雅典8月17日 - 希腊能源部长斯科勒蒂斯(Panos Skourletis)周一就政府将寻求信任投票一事发出迄今最强烈的暗示。此前希腊执政党左翼激进联盟党(Syriza)议员在希腊新救助协议问题上发生了分歧。

希腊政府已经表示，其首要任务是从国际债权人手中获得首笔资金，从而周四能够向欧洲央行偿付32亿欧元债款。

然而当在Skai电视台被问及此后举行议会信任投票的可能性时，斯科勒蒂斯又说：“我认为这是不言而喻的，在左翼激进联盟党国会党团受重创后，已为信任投票埋下伏笔。”

他还提到了假如总理齐普拉斯在信任投票中落败、希腊提前举行大选的可能性。他说：“同时还存在着一个民主责任的问题。”

上周五左翼激进联盟党有三分之一的代表在有关救助协议的问题上投反对票或者是弃权。(完)

(编译 孙国玉；审校 张明钧)

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