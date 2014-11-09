河北省临时停限产近4000家企业 以应对重污染天气

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透北京11月8日 - 中国河北省环保厅称，该省已有八个设区市和两个省直管市启动了一级重污染天气应急减排措施，共有2,000多家企业临时停产、1,900多家企业限产、1,700多处工地停工。
新华社报导称，从11月1日开始，河北省八个设区市分两批启动最高一级重污染天气应急减排措施，石家庄、廊坊、保定、邢台、邯郸五市从4日开始，唐山、沧州、衡水3市从6日开始。
报导指出，石家庄市780个纳入限产停产名单的工业企业中，183家全部停产，597家减排50%，全市1,280台20吨以下的锅炉全部停产。唐山市从11月6日零时开始实施重污染天气一级减排措施，重点排污企业限产不低于50%，水泥粉磨站、独立轧钢企业、混凝土搅拌站全部停工，20吨以下燃煤锅炉全部停用，并实行机动车单双号限行，城市公交车免费乘车。
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本周APEC会议期间北京出现的久违蓝天让“APEC蓝”一夜成为流行词，然首都恐在今后两天再被雾霾袭击的天气预报，正刺激环保措施全面升级，其中周边钢厂仍是监控重点，趋紧的停产限产措施料提升短期钢价反弹空间，但尚难扭转中长期疲态。（完）
(发稿 李文科; 审校 黄凯)
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路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。