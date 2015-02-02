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时事要闻 | 2015年 2月 2日 星期一 12:26 BJT

中国环保部称2014年近90%的城市空气质量不达标

路透北京2月2日 - 中国环境保护部周一称，2014年近90%的中国城市空气质量不达标，但比2013年有所改善。

环保部指出，74个重点城市中只有八个城市达标。2013年，达标城市只有海口、拉萨和舟山。2014年新增的达标城市为深圳、惠州、珠海、福州和昆明。

2014年空气质量相对较差的10个城市中，七个位于河北省，保定、邢台、石家庄、唐山、邯郸和衡水分列前六。

环保部称，去年京津冀区域PM2.5年均浓度为93微克/立方米。国家标准为35微克/立方米，预计在2030年以前中国全国平均浓度无法达到该水平。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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