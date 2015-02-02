中国环保部称2014年近90%的城市空气质量不达标

中国环境保护部周一称，2014年近90%的中国城市空气质量不达标，但比2013年有所改善。环保部称，去年京津冀区域PM2.5年均浓度为93微克/立方米。国家标准为35微克/立方米，预计在2030年以前中国全国平均浓度无法达到该水平。路透