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气候环境 | 2015年 2月 28日 星期六 11:46 BJT

陈吉宁获任中国环保部部长

路透北京2月28日 - 中华人民共和国主席习近平签署19号主席令称，任命陈吉宁为环境保护部部长，免去周生贤环保部长职务。

主席令称，上述决定是根据中国第十二届全国人民代表大会常务委员会第十三次会议于2015年2月27日做出的。（完）

(发稿 李文科; 审校 曾祥进)

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