中国要铁腕治理环境污染 今年二氧化碳排放强度降低逾3.1%--李克强

路透北京3月5日 - 中国国务院总理李克强周四称，要铁腕治理环境污染，今年二氧化碳排放强度要降低3.1%以上，化学需氧量、氨氮排放均要减少2%左右，二氧化硫、氮氧化物排放要分别减少3%左右和5%左右。

李克强在全国人大上所作的政府工作报告中表示，推广新能源汽车，大力发展风电、光伏发电、生物质能，积极发展水电，安全发展核电，开发利用页岩气、煤层气。控制能源消费总量，加强工业、交通、建筑等重点领域节能。积极发展循环经济，大力推进工业废物和生活垃圾资源化利用。

报告指出，要打好节能减排和环境治理攻坚战。中国节能环保市场潜力巨大，要把节能环保产业打造成新兴的支柱产业。

“深入实施大气污染防治行动计划，实行区域联防联控，推动燃煤电厂超低排放改造，促进重点区域煤炭消费零增长。”总理称。

他并表示，治理机动车尾气，提高油品标准和质量，在重点区域内重点城市全面供应国五标准车用汽柴油。2005年底前注册营运的黄标车要全部淘汰。

他并称要扩大碳排放权交易试点；实施水污染防治行动计划，加强江河湖海水污染、水污染源和农业面源污染治理，实行从水源地到水龙头全过程监管。推行环境污染第三方治理。做好环保税立法工作。

根据国务院此前印发的2014-2015年节能减排低碳发展行动方案，这两年节能减排降碳的具体目标：单位GDP能耗、化学需氧量、二氧化硫、氨氮、氮氧化物排放量分别逐年下降3.9%、2%、2%、2%、5%以上，单位GDP二氧化碳排放量两年分别下降4%、3.5%以上。（完）

(发稿 倪蔚丹；审校 林高丽)

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