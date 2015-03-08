中国未来几年环保投资需求约8-10万亿 成经济推动力--环保部长

路透上海3月7日 - 中国环境保护部部长陈吉宁周六表示，中国经济下行压力在加大，生态环境保护的任务也非常艰巨。而环保本身也是当前和今后拉动经济增长的一个重要推动力，未来几年环保投资需求非常大，大概在8-10万亿元人民币水平。

“而且这个投资没有重复建设，长期受益，是一个好的拉动经济增长的动力。”他在“两会”期间举行的记者会上称。

他指出，中国过去三年全社会环保投资，每年大概新增1,000亿元，但主要还是靠政府投入来解决，占比在30%-40%之间，市场还没有完全的打开，还没有带动社会资本进入。

为此，中国将推动价格体制改革，形成合理的项目回报机制；进一步开放市场，推动包括财政部正在推动的PPP（政府与社会资本合作），第三方治理，要推动政府采购服务、排污权交易等环保市场的形成，提高治理效率。

“现在环保产业融资成本过高，环保产业很多部分不是暴利行业，是长期稳定的回报，所以要带动一些有良心的资本、有社会责任感的资本进入到这个市场，要形成一个更好的融资模式的设计。”陈吉宁称。

此外，他并透露，从污染物总量减排看，四项主要污染物中，COD(化学需氧量)和二氧化硫今年已提前完成“十二五”(2011-2015年)任务，氮氧化物和氨氮预计也会按期完成。但污染物排放量总体仍处在一个非常高水平，已接近或者说超过环境容量。

“十二五”期间中国政府确定了四项主要污染物的减排任务，其中二氧化硫、化学需氧量各削减8%；氨氮以及氮氧化物，各削减10%。

环保部此前报告显示，2014年中国74个重点城市空气质量总体改善，达标城市比例和达标天数增加，主要污染物浓度下降；但污染形势依然严峻，污染最为严重的京津冀区域。

另据陈吉宁介绍，2014年，中国实际新增电力行业脱硫脱硝除尘改造分别为1.3亿、2.6亿、2.4亿千瓦，脱硫脱硝装机容量占比达到95%和82%；3.6万平方米钢铁烧结机新增烟气脱硫设施，占比达81%；6.5亿吨水泥熟料产能新型干法生产线新建脱硝设施，占比达83%。

当年还淘汰黄标车及老旧车600余万辆，超过过去三年的总和；淘汰燃煤小锅炉5.5万台，各地煤改气工程新增用气量25亿立方米。各地环保部门向公安机关移送涉嫌环境违法犯罪案件2080件，是过去10年总和的两倍。

他还提到，PX(对二甲苯)是非常重要的工业技术产业，垃圾焚烧等设施是重要的城市基础设施，要支持这些设施的建设，但是要依法建设。要支持技术先进、环保措施到位，选址符合要求的项目建设。环保部门在审批过程中，也要做到信息公开透明。(完)

(发稿 李宏薇; 审校 张喜良)

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