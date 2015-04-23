中国经济增长放缓 地方政府在环保上找出路

图为河北唐山，一处高架桥边上的钢厂烟囱冒着烟尘。 REUTERS/Petar Kujundzic

路透北京4月22日（记者 David Stanway/Shu Zhang） - 就在中国央行决定下调金融机构存款准备金率前几天，河北省官员召集了数十家银行和钢厂代表开会，寻求资金提振当地工业并解决环境问题。

河北省工业和信息化厅称，共有32家银行和64家钢厂代表参加了这次全省政银保合作对接会，其中18家金融机构将为全省工业企业提供不低于6228.58亿元的融资支持，助力工业企业技术改造。

随着中国经济增速放缓，杠杆水平高企的银行限制对污染行业发放贷款，中国政府正在敦促实施定向资本注入，以改善环境并推动碳排放控制和水处理等高科技行业的成长。

一季度中国国内生产总值（GDP）增速降至六年低位，中国人民银行周日决定普遍调降金融机构存款准备金率100个基点，这是2008年以来降准幅度最大的一次，意在促进银行放贷。

河北省GDP增速去年降至6.5%，在全国处于垫底水平。中国国务院总理李克强在两会期间对河北代表团称，中央政府应在融资方面给予河北一些优惠政策。

中央财经大学的能源环境学者陈波称，“河北有这么大的信贷支持力度主要是因为它接近北京，京津冀地区雾霾治理比较急迫。”

河北省政府拒绝就上述报导置评，但此前的报道称，18家金融机构还将为全省中小微企业提供不低于7612.8亿元的融资支持。

中国人民银行还决定对中国农业发展银行额外降准200个基点。一名银行业高管指出：“这个源于春节过后召开了常务会，要农发行加大对国家重点水利项目过桥贷款的支持力度。”

河北称，各家银行将向河北省32家大型钢铁企业耗资1,000亿元的技术改造提供350亿元贷款，贷款将减轻那些有市场、有竞争力，但暂时处于困境中的企业所面临的风险。

尽管很多民间钢铁和水泥企业可能消失，中国希望对抗污染将有助于环保企业。

《人民日报》称，近期国务院印发的《水污染防治行动计划》可以拉动GDP增长约5.7万亿元。桑德环境(000826.SZ)、碧水源(300070.SZ)和博世科(300422.SZ)等企业料受益，博世科2月上市以来股价大涨250%。

减排设备生产商龙净环保(600388.SS)和凯迪电力(000939.SZ)等料获提振，废物处理企业东江环保(002672.SZ)也可能受益。

尽管中国政府加大信贷支持，经济学家们仍对银行帮助民营清洁技术企业的空间持怀疑态度，处于困境中的国有企业料是新融资的最大受益者。

“银行作为本质上‘嫌贫爱富’的机构，仍会更加青睐于国有大企业，因此关键是什么样的政策和机制可以提高环保企业获得资金的能力。”中央财经大学能源环境学者王遥说道。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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