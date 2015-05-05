加快生态文明建设 到2020年经济发展质量明显提高--中国国务院

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透北京5月5日 - 中国国务院日前印发关于加快推进生态文明建设的意见，提出到2020年，资源节约型和环境友好型社会建设取得重大进展，主体功能区布局基本形成，经济发展质量和效益明显提高，生态文明主流价值观在全社会得到推行，生态文明建设水平与全面建成小康社会目标相适应。
新华社周二援引意见内容报导称，意见共九个部分35条，要求加大自然生态系统和环境保护力度，推动技术创新和结构调整，提高经济发展质量和效益；全面促进资源节约循环高效使用，并加强生态文明建设统计监测和执法监督。
意见并明确了加快生态文明建设五大基本原则，包括坚持把节约优先、保护优先、自然恢复为主作为基本方针，把深化改革和创新驱动作为基本动力等。
中共中央政治局3月24日会议审议通过了《关于加快推进生态文明建设的意见》，会议指出生态文明建设事关实现“两个一百年”奋斗目标。（完）
(发稿 侯向明； 审校 黄凯)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。