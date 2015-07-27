上半年74个重点城市空气达标天数平均68% 同比升6.9个百分点--中国环保部

路透北京7月27日 - 中国环境保护部周一称，上半年第一阶段实施空气质量新标准的74个重点城市空气达标天数比例在21.1-98.9%，平均为68.0%，同比提高6.9个百分点。

环保部网站刊登新闻稿并称，上半年全国338个地级及以上城市空气达标天数比例在5.5-100%之间，平均为72.7%；平均超标天数比例为27.3%，其中轻度污染比例为18.7%，重度污染占2.7%，严重污染占0.7%。

在第一阶段实施空气质量新标准的京津冀、长三角、珠三角区域及直辖市、省会城市和计划单列市共74个城市中，末五位分别是保定、邢台、郑州、唐山和石家庄，排在前五位的分别是海口、拉萨、惠州、舟山、厦门。（完）

欲览详情，请点击环保部网站链接 here

(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。