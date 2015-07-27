上半年74个重点城市空气达标天数平均68% 同比升6.9个百分点--中国环保部

泽熙投资徐翔操纵市场案一审宣判 被判五年六个月徒刑并处罚金
路透北京1月23日 - 中国私募基金重量级人物--泽熙投资管理有限公司总经理徐翔操纵市场案今日进行一审宣判，青岛市中级人民法院判决被告人徐翔、王巍、竺勇犯操纵证券市场罪，分别被判处有期徒刑五年六个月、有期徒刑三年、有期徒刑二年缓刑三年，同时并处罚金。
路透北京7月27日 - 中国环境保护部周一称，上半年第一阶段实施空气质量新标准的74个重点城市空气达标天数比例在21.1-98.9%，平均为68.0%，同比提高6.9个百分点。
环保部网站刊登新闻稿并称，上半年全国338个地级及以上城市空气达标天数比例在5.5-100%之间，平均为72.7%；平均超标天数比例为27.3%，其中轻度污染比例为18.7%，重度污染占2.7%，严重污染占0.7%。
在第一阶段实施空气质量新标准的京津冀、长三角、珠三角区域及直辖市、省会城市和计划单列市共74个城市中，末五位分别是保定、邢台、郑州、唐山和石家庄，排在前五位的分别是海口、拉萨、惠州、舟山、厦门。（完）
欲览详情，请点击环保部网站链接 here
(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)
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路透香港1月23日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务股份有限公司称，已入禀法院追讨挪威国家石油公司Statoil未支付索赔金额逾1,500万美元。