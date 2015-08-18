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中国财经 | 2015年 8月 18日 星期二 08:37 BJT

中国环保：领导干部损害生态环境将追责 涉嫌犯罪将移送司法处理

路透北京8月17日 - 中国发布党政领导干部生态环境损害责任追究办法（试行），明确提出地方各级党委和政府对本地区生态环境和资源保护负总责，追责对象涉嫌犯罪的，应当及时移送司法机关依法处理。

人民日报周二刊登中共中央办公厅、国务院办公厅印发的办法称，党委及其组织部门在地方党政领导班子成员选拔任用工作中，应当按规定将资源消耗、环境保护、生态效益等情况作为考核评价的重要内容，对在生态环境和资源方面造成严重破坏负有责任的干部不得提拔使用或者转任重要职务。

《办法》还规定党委及其组织部门在地方党政领导班子成员选拔任用工作中，应当按规定将资源消耗、环境保护、生态效益等情况作为考核评价的重要内容，对在生态环境和资源方面造成严重破坏负有责任的干部不得提拔使用或者转任重要职务。 　党政领导干部生态环境损害责任追究形式有：诫勉、责令公开道歉；组织处理，包括调离岗位、引咎辞职、责令辞职、免职、降职等；党纪政纪处分。组织处理和党纪政纪处分可以单独使用，也可以同时使用。追责对象涉嫌犯罪的，应当及时移送司法机关依法处理。

《办法》自2015年8月9日起施行。（完）

(发稿 沈燕; 审校 林高丽)

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