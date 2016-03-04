中国环境保护税法已经列入今年立法计划--人大发言人

韩国法院闭门讯问三星集团领导人李在镕 审理拘捕令申请
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透北京3月4日 - 针对中国落实税收法定迟滞的疑问，全国人大发言人傅莹周五表示，中国落实税收法定进展较快，很多税收立法都列入了立法规划，其中环境保护税法已经列入今年的立法计划。
她表示，税收立法列入立法规划，比如环境保护税法、资源税法、增值税法、关税法等都已经列入了立法规划，其中环境保护税法是列入了今年的立法计划，希望能够顺利出台。
“今年可能还有烟叶税法、船舶吨税法，也有可能能够提交人大常委会审议。所以，应该说税收法定原则的落实有了时间表、有了路线图，但是工作量确实比较大，任务很重，这件事情与我们全面推进依法治国关系密切，所以人大常委会的态度是要积极向前推进。”傅莹称。
中国去年两会通过了中华人民共和国立法法，其中明确规定税种的设立、税率的确定和税收征收管理等税收基本制度等只能制定法律。（完）
(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透北京1月18日 - 中国国家主席习近平周二表示，两国人民和世界人民的根本利益需要中美两国共同努力，构建长期稳定的合作关系。
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。