中国环境保护税法已经列入今年立法计划--人大发言人

路透北京3月4日 - 针对中国落实税收法定迟滞的疑问，全国人大发言人傅莹周五表示，中国落实税收法定进展较快，很多税收立法都列入了立法规划，其中环境保护税法已经列入今年的立法计划。

她表示，税收立法列入立法规划，比如环境保护税法、资源税法、增值税法、关税法等都已经列入了立法规划，其中环境保护税法是列入了今年的立法计划，希望能够顺利出台。

“今年可能还有烟叶税法、船舶吨税法，也有可能能够提交人大常委会审议。所以，应该说税收法定原则的落实有了时间表、有了路线图，但是工作量确实比较大，任务很重，这件事情与我们全面推进依法治国关系密切，所以人大常委会的态度是要积极向前推进。”傅莹称。

中国去年两会通过了中华人民共和国立法法，其中明确规定税种的设立、税率的确定和税收征收管理等税收基本制度等只能制定法律。（完）