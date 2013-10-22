中国土壤环境保护行动计划最迟明年初推出

路透北京10月22日 - 继大气污染防治行动计划出台后，土壤环境保护行动计划有望成为第二个出台的环保专项计划。中国环保部表示，由其牵头制定的土壤环境保护行动计划已上报，最晚于今年底明年初推出。

中国证券报周二报导引述环保部自然生态保护司司长庄国泰的话并指出，环保部还将公布全国土壤污染状况调查结果。

“土壤环境保护行动计划力度虽然可能不及大气污染防治行动计划，但由于土壤问题治理难度大、周期长，所需投资将非常巨大。”庄国泰说，土壤环境保护行动计划将综合运用中央政府、地方政府与企业力量，通过市场机制推动土壤污染治理，制定激励机制，吸引公众参与。

报导称，土壤环境保护行动计划内容将与国务院已发布的《近期土壤环境保护和综合治理工作安排》相衔接。

上述安排中明确，到2015年，全面摸清中国土壤环境状况，建立严格的耕地和集中式饮用水水源地土壤环境保护制度，初步遏制土壤污染上升势头，确保全国耕地土壤环境质量调查点位达标率不低于80%。

建立土壤环境质量定期调查和例行监测制度，基本建成土壤环境质量监测网，对全国60%的耕地和服务人口50万以上的集中式饮用水水源地土壤环境开展例行监测。力争到2020年，建成国家土壤环境保护体系，使全国土壤环境质量得到明显改善。

目前，中国是世界上土壤污染最严重的国家之一。

中国环境保护部自然生态保护司司长庄国泰今年4月曾表示，从全国各地的土壤样本中检测出了至少可追溯至一个世纪前的重金属残留和1980年代已禁止使用的“666”农药残留。这显示了中国污染问题的严重程度。

中国财政部本月称，近日中央财政安排50亿元人民币资金，全部用于北京、天津与河北及周边地区大气污染治理工作，重点向治理任务重的河北省倾斜。（完）

(发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯)

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