中国国务院发布生态环境监测网络建设方案 依法追责建联动机制

路透北京8月12日 - 中国国务院周三发布生态环境监测网络建设方案，明确到2020年，全国生态环境监测网络基本实现环境质量、重点污染源、生态状况监测全覆盖，各级各类监测数据系统互联共享，监测预报预警、信息化能力和保障水平明显提升，监测与监管协同联动，为依法追责提供技术支撑。

刊登在中国政府网的该方案要求，全面设点完善生态环境监测网络，建立统一的环境质量监测网络，健全重点污染源监测制度，建立天地一体化的生态遥感监测系统，研制、发射系列化的大气环境监测卫星和环境卫星后续星并组网运行；加强无人机遥感监测和地面生态监测，实现对重要生态功能区、自然保护区等大范围、全天候监测。

同时，加强环境质量监测预报预警，严密监控企业污染排放。完善重点排污单位污染排放自动监测与异常报警机制，提高污染物超标排放、在线监测设备运行和重要核设施流出物异常等信息追踪、捕获与报警能力以及企业排污状况智能化监控水平。

此外，健全并落实监测数据质量控制与管理制度，对监测数据的真实性和准确性负责。环境保护部依法建立健全对不同类型生态环境监测机构及环境监测设备运营维护机构的监管制度，严肃查处故意违反环境监测技术规范，篡改、伪造监测数据的行为。（完）

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(发稿 沈燕; 审校 张喜良)

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