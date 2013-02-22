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路透中文国际短讯 | 2013年 2月 22日 星期五 11:39 BJT

工信部：加速淘汰水泥钢铁等19个行业落后产能

上海证券报周五报道称，随着环境问题成为各界关注的焦点，中国工信部也明确了治理措施，淘汰落后产能为其中之一。2013年工信部将“加码”水泥、钢铁等19个行业落后产能的淘汰力度。业内人士认为，相关行业的集中度将明显提高。路透

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