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路透中文国际短讯 | 2013年 3月 5日 星期二 10:45 BJT

消息人士称“环保铁腕”潘岳有望出任中国环保部长

三名独立消息人士称，有“环保铁腕”之称的潘岳有望接替周生贤，出任中国下任环保部部长。消息人士称，在部长级官员推荐名单中，潘岳被推荐为环保部部长，但这还不是最终决定，也许在最后一刻还会发生变化。近年来中国公众对污染的不满情绪升温。路透

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