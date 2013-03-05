消息人士称“环保铁腕”潘岳有望出任中国环保部长

三名独立消息人士称，有“环保铁腕”之称的潘岳有望接替周生贤，出任中国下任环保部部长。消息人士称，在部长级官员推荐名单中，潘岳被推荐为环保部部长，但这还不是最终决定，也许在最后一刻还会发生变化。近年来中国公众对污染的不满情绪升温。路透