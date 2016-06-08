中国今后五年环保投入增至每年约2万亿元 环保将成新增长点--环保部副部长

路透上海6月8日 - 上海证券报周三引述中国环保部副部长黄润秋的话称，随着大气、水和土壤三大污染防治计划的全面实施，今后五年中国的环保投入将增加到每年2万亿元人民币左右，推动环保产业成为新的支柱产业和新经济增长点。

“以环保科技创新为引领，大力发展绿色环保产业，已成为当前中国解决环境问题的共识。”他说， “十三五”期间，环保部将大力推动建立服务环境质量改善的环保科技创新体系。将坚持重点突破，推动环保重大科技专项和环保重大工程的实施。

据介绍，环保重大科技专项包括水体污染控制与治理科技重大专项（水专项）、大气污染成因与控制技术重点专项、清洁空气研究计划等重点科研专项，以及京津冀环境综合治理、土壤污染防治、地下水污染防治、危险废物与有毒有害化学品管理、核与辐射安全等。

在实施环保重大工程方面，环保部将持续推进燃煤电厂超低排放等重大工程。去年底，环保部等三部委开展燃煤电厂超低排放改造，提出到2020年，全国所有具备改造条件的燃煤电厂力争实现超低排放。目前，已有2亿千瓦燃煤机组完成超低排放改造，一大批先进适用脱硫脱硝除尘及其系统集成组合技术被开发出来，并得到大规模应用，实现了中国燃煤大气污染物减排的历史性突破。

据黄润秋介绍，环保部将多举措完善和优化市场环境，促进环保产业健康发展。在政策环境方面，环保部将建立环保先进技术发展机制，完善对治污领域基础性、战略性、前沿性技术研究的政策与资金支持机制；完善环保先进技术示范应用的鼓励性政策制度；建立实施治污先导技术研发储备制度和技术实验评价制度；加大环保产业自主知识产权保护力度。

在规范行业方面，环保部将规范环保行业竞争秩序，构建公平公正的市场环境；强化环境项目信息公开，建立完善的多方监督体系；加强环保企业项目绩效评价，建立健全评价体系和方式方法；推进环保企业信用评价，让环保企业接受社会监督，探索建立黑名单制度。

国务院发展研究中心资源与环境政策研究所副所长李佐军指出，环保产业真正的驱动力还在于市场的需求，首先是把环境更多地变为消费者需要的环保产品、生态产品，鼓励消费者去购买，然后培育一批环保方面的创新型企业、优秀企业，环保产业才能发展起来，再往后才是通过政策的鼓励来引导企业发展高端的环保产品。（完）