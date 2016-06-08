中国今后五年环保投入增至每年约2万亿元 环保将成新增长点--环保部副部长

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透上海6月8日 - 上海证券报周三引述中国环保部副部长黄润秋的话称，随着大气、水和土壤三大污染防治计划的全面实施，今后五年中国的环保投入将增加到每年2万亿元人民币左右，推动环保产业成为新的支柱产业和新经济增长点。
“以环保科技创新为引领，大力发展绿色环保产业，已成为当前中国解决环境问题的共识。”他说， “十三五”期间，环保部将大力推动建立服务环境质量改善的环保科技创新体系。将坚持重点突破，推动环保重大科技专项和环保重大工程的实施。
据介绍，环保重大科技专项包括水体污染控制与治理科技重大专项（水专项）、大气污染成因与控制技术重点专项、清洁空气研究计划等重点科研专项，以及京津冀环境综合治理、土壤污染防治、地下水污染防治、危险废物与有毒有害化学品管理、核与辐射安全等。
在实施环保重大工程方面，环保部将持续推进燃煤电厂超低排放等重大工程。去年底，环保部等三部委开展燃煤电厂超低排放改造，提出到2020年，全国所有具备改造条件的燃煤电厂力争实现超低排放。目前，已有2亿千瓦燃煤机组完成超低排放改造，一大批先进适用脱硫脱硝除尘及其系统集成组合技术被开发出来，并得到大规模应用，实现了中国燃煤大气污染物减排的历史性突破。
据黄润秋介绍，环保部将多举措完善和优化市场环境，促进环保产业健康发展。在政策环境方面，环保部将建立环保先进技术发展机制，完善对治污领域基础性、战略性、前沿性技术研究的政策与资金支持机制；完善环保先进技术示范应用的鼓励性政策制度；建立实施治污先导技术研发储备制度和技术实验评价制度；加大环保产业自主知识产权保护力度。
在规范行业方面，环保部将规范环保行业竞争秩序，构建公平公正的市场环境；强化环境项目信息公开，建立完善的多方监督体系；加强环保企业项目绩效评价，建立健全评价体系和方式方法；推进环保企业信用评价，让环保企业接受社会监督，探索建立黑名单制度。
国务院发展研究中心资源与环境政策研究所副所长李佐军指出，环保产业真正的驱动力还在于市场的需求，首先是把环境更多地变为消费者需要的环保产品、生态产品，鼓励消费者去购买，然后培育一批环保方面的创新型企业、优秀企业，环保产业才能发展起来，再往后才是通过政策的鼓励来引导企业发展高端的环保产品。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。