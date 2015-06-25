中国企业凭藉竞争力脱颖而出将是常态--元大宝来投信

路透台北6月25日 - 台湾最大投信公司--元大宝来投信周四指出，上证综合指数上周拉回687.99点，跌幅13.32%，创业板指数跌幅14.99%，是中国去年牛市以来跌幅最大的一周，一般认为监管层严查场外配资、打新约冻结5兆人民币资金、上市公司高管套现是主要原因。

但上周末、本周初海外资金通过沪股通单日使用额度为沪港通开通以来第二、第三高表现，连续2天交易日累计净流入148.7亿元。显现国外机构法人亦趁急跌进场布局。整体来看，中国牛市并未改变，但在大涨一年后，疯牛变成慢牛、蓄积下一步的能量也是合理，更重要的是齐涨齐跌之后，企业凭藉竞争力脱颖而出才是常态。

从获利表现来看，中国财政部发布前5月国有企业利润总额9,237.5亿元，同比下降3.3%。但相对前4月同比衰退5.7%来看，减幅已有趋缓。主要原因有原油等高成本库存逐步消化、地方国有企业利润今年首次出现同比增长、交通、电子等行业利润增幅持续上升。若以中国股市此波表现强劲的软件业来看，前4月软件和信息技术服务业实现利润总额1,341亿元，同比增长11.5%，低于去年同期年增率22.5%，但与第一季累计年增率9.1%相比已有所回升，显见中国宏观经济表现可望转趋稳健。

中国官方也持续推动稳经济措施，继5月份披露4,600亿元基建项目之后，国家发改委又陆续公布武汉市、长春市城市轨道交通专案、北京首都机场相关改造工程等，累计6月份已批覆金额总计2,576亿元。除了各地的城市轨道交通外，区域发展还有「京津冀协同发展」、「长江经济带」等，中国基础建设还有持续提升空间。另外，近期国务院会议中提到的农村电网升级和粮食仓储设施、城镇污水处理、水利以及中西部铁路建设等等，也是社会进步、稳经济政策发力之处。

中国此轮牛市主要凭恃仍在政策面的改革、创新，中国领导者在两会时提出的互联网+，让互联网技术深化各产业、基础设施的落后使得互联网+所带来的潜在商机更为可观，竞争力也可加速提升；提出中国制造2025，使中国由制造大国朝向制造强国前进，制造业仍是中国最重要的产业，如何提升竞争力对中国的经济影响也最大；一带一路拓展中国在国际间影响力也带领中国企业走出去；国企改革使国有企业市场化也壮大国家财务实力；提升环保重要性改善中国人民生活品质，也创造产业商机等等。上述改革都是中国势在必行、不得不作的改变，所带来的蓬勃商机，也引领企业积极竞逐，商机远比稳定、成熟的市场来的长远，但也有更多的挑战、变数。

中国股市今年大涨以来，金融市场讯息亦多变，但这也是金融市场的本质。根据港交所表示深港通的准备工作在7月底可以完成，也相信监管机构很快会正式公布，公布后3-4个月可以正式开通。证监会也宣布成立联合小组促进A股纳入MSCI进程。所以金融市场的改革应仍按步就班进行中，中国市场重要性提升，配合中国政策的努力，外资进入中国股市的脚步也将持续扩大。

中国以国有企业为主，对政府政策的回应相当积极，相信在明年十三五计划中将会有更明确的目标与作法。所以政府政策面上对股市来讲，改革牛依然不变，真正的挑战是计划底定后如何落实，哪些企业可以真正受惠，不变的是企业大者恒大、强者恒强，特别是互联网时代更是如此。中国部分产业型态仍属分散，提升市占率将是竞争力强的企业之成长动能。(完)

(整理 高洁如；审校 杨淑祯)

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