中国上半年海外房地产投资66亿美元 在亚洲居首--世邦魏理仕

路透上海8月26日 - 据国际物业顾问--世邦魏理仕最新报告，上半年亚洲房地产对外投资总额达190亿美元，中国保持其亚洲资本输出最多的领先地位，前六个月在全球房地产投入66亿美元；其次是新加坡的44亿美元和香港的22亿美元。

报告指出，就目标国家而言，美国在上半年取代英国，成为亚洲投资者投资金额最高的国家，上半年获取的投资额为61亿美元，对英国的投资额则为44亿美元。伦敦继续成为亚洲投资者投资最多的城市，资金流入38亿美元，其次为纽约（37亿美元）和悉尼（22亿美元）。

世邦魏理仕中国区研究部主管、执行董事陈仲伟认为，“虽然亚洲区内的跨境投资在上半年下降四成，但我们看到亚洲区以外的增长持续强劲，国际资本配置增加了三成。中国资本持续活跃。”

他指出，越来越多的亚洲投资者正在放眼海外，将他们在本土所积累的财富分散投资。海外市场的动态，包括稳定的基本面、监管支持和市场透明度等，将继续推动他们寻求海外机会。

他还表示，上半年亚洲资金大量流入太平洋区，比去年同期增长63%。就全球最受欢迎目的地而言，悉尼和墨尔本分别排第三和第六位。很多海外投资者认为，这些城市和类似的全球热点内的商业房地产是具吸引力的投资，且下行风险有限，部分原因是相对于其本土，这些地区的物业价格更为合理。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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