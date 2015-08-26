中国上半年海外房地产投资66亿美元 在亚洲居首--世邦魏理仕

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海8月26日 - 据国际物业顾问--世邦魏理仕最新报告，上半年亚洲房地产对外投资总额达190亿美元，中国保持其亚洲资本输出最多的领先地位，前六个月在全球房地产投入66亿美元；其次是新加坡的44亿美元和香港的22亿美元。
报告指出，就目标国家而言，美国在上半年取代英国，成为亚洲投资者投资金额最高的国家，上半年获取的投资额为61亿美元，对英国的投资额则为44亿美元。伦敦继续成为亚洲投资者投资最多的城市，资金流入38亿美元，其次为纽约（37亿美元）和悉尼（22亿美元）。
世邦魏理仕中国区研究部主管、执行董事陈仲伟认为，“虽然亚洲区内的跨境投资在上半年下降四成，但我们看到亚洲区以外的增长持续强劲，国际资本配置增加了三成。中国资本持续活跃。”
他指出，越来越多的亚洲投资者正在放眼海外，将他们在本土所积累的财富分散投资。海外市场的动态，包括稳定的基本面、监管支持和市场透明度等，将继续推动他们寻求海外机会。
他还表示，上半年亚洲资金大量流入太平洋区，比去年同期增长63%。就全球最受欢迎目的地而言，悉尼和墨尔本分别排第三和第六位。很多海外投资者认为，这些城市和类似的全球热点内的商业房地产是具吸引力的投资，且下行风险有限，部分原因是相对于其本土，这些地区的物业价格更为合理。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
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