今年全力推进不动产统一登记 力争年底前完成并颁发新证--中国国土资源部

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透北京1月10日 - 中国国土资源部工作会议指出，今年要全力推进不动产统一登记，推动地方各级不动产登记机构有效运转、规范工作，力争年底前全国所有市县都能够实施统一登记并颁发新证。
国土资源部网站刊登的新闻稿提到今年的七项工作称，出台宅基地和集体建设用地使用权确权登记指导意见，抓紧研究起草不动产登记人员管理、信息查询、证书监管以及权属调查等相关办法和政策，进一步完善和拓展不动产登记信息管理基础平台功能。
切实完成永久基本农田划定任务，尽快上报106个重点城市周边永久基本农田划定任务，确保划定任务及时上图入库、落地到户，力争年内全面完成重点城市周边永久基本农田划定任务。
积极推进农村土地制度改革三项试点，提出法律修改建议，研究制定制度机制，做到修法与改革同步推进、相向而行。深化自然资源管理制度改革。要以不动产统一登记为基础，会同有关部门，研究制定自然资源统一确权登记办法。
深化自然资源资产产权制度研究，制定全民所有自然资源资产有偿出让制度改革方案。研究制定自然生态空间用途管制办法，探索建立国土空间用途管制制度体系。抓紧制定实施全面推进生态国土建设的指导意见。
稳步推进油气勘查开采体制改革。深化矿业权管理制度改革，探索完善矿业权竞争性出让制度，有序下放矿业权审批权限。对国家出资探明的资源储量，摸清家底，规范评估，有偿处置。研究开展由储量评审转为储量登记的制度改革。配合钢铁、煤炭等去产能工作，及时调整矿业权管理政策。（完）
欲参看更多细节请点选国土资源部官网 (here)
(发稿 沈燕; 审校 林高丽)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)