今年全力推进不动产统一登记 力争年底前完成并颁发新证--中国国土资源部

国土资源部网站刊登的新闻稿提到今年的七项工作称，出台宅基地和集体建设用地使用权确权登记指导意见，抓紧研究起草不动产登记人员管理、信息查询、证书监管以及权属调查等相关办法和政策，进一步完善和拓展不动产登记信息管理基础平台功能。