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中国财经 | 2012年 8月 23日 星期四 10:52 BJT

中国首批跨境ETF及联接基金共募集近93亿元

路透上海8月23日电---中国首批跨境ETF(上市交易基金)及其联接基金近日发行完毕,共募得资金92.8亿元人民币.其中华夏恒生ETF及其联接基金共募集44.4亿元;易方达恒生中国企业基金及其联接基金共募集48.4亿元.

华夏和易方达的两只跨境ETF联接基金上周五双双发行结束,本周二已正式成立.根据两家公司公告,华夏恒生ETF联接基金募集份额为8.55亿元;易方达恒生中企ETF联接基金募集32.2亿元.

於8月初先行成立的易方达恒生中企ETF和华夏恒生ETF募集额分别为16.16亿元和35.85亿元.

首批跨境ETF分别跟踪香港恒生指数.HSI和恒生国企指数.HSCE,透过合格境内机构投资者(QDII)机制投资於这两只指数的成份股.跨境ETF及其联接基金的成立,意味着近百亿元的资金将会自本月起流入香港市场.(完)

--发稿 林琦 审校 黄凯

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