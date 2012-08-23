中国首批跨境ETF及联接基金共募集近93亿元

中国央行称维护金融稳定形势依然严峻 将密切关注反洗钱等领域风险新变化
路透北京2月17日 - 中国央行周五称，当前防控金融风险、维护金融稳定的形势依然严峻；将密切关注反洗钱、反逃税、反恐怖融资等领域相关风险的新变化、新动向和新情况，及时采取行动防范和化解各类风险。
路透上海8月23日电---中国首批跨境ETF(上市交易基金)及其联接基金近日发行完毕,共募得资金92.8亿元人民币.其中华夏恒生ETF及其联接基金共募集44.4亿元;易方达恒生中国企业基金及其联接基金共募集48.4亿元.
华夏和易方达的两只跨境ETF联接基金上周五双双发行结束,本周二已正式成立.根据两家公司公告,华夏恒生ETF联接基金募集份额为8.55亿元;易方达恒生中企ETF联接基金募集32.2亿元.
於8月初先行成立的易方达恒生中企ETF和华夏恒生ETF募集额分别为16.16亿元和35.85亿元.
首批跨境ETF分别跟踪香港恒生指数.HSI和恒生国企指数.HSCE,透过合格境内机构投资者(QDII)机制投资於这两只指数的成份股.跨境ETF及其联接基金的成立,意味着近百亿元的资金将会自本月起流入香港市场.(完)
--发稿 林琦 审校 黄凯
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路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
路透北京2月17日 - 中国证监会周五表示，上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%。上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月。