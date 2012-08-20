中国黄金ETF将推出 合作机构锁定

香港四分之三的财务顾问认为行业正趋向费用制收费--调查
路透香港2月20日 - 环球互惠基金公司领航集团的亚洲分支周一发表调查结果显示，香港四分之三的财务顾问认为行业正趋向于费用制的收费模式，然他们为了推动收入增长仍然倾向采取佣金制。
路透新加坡/上海8月20日电---数家中国基金正准备推出黄金上市交易基金(ETF),以满足国内对另类投资渠道不断高涨的需求.
公司消息人士表示,国泰基金、博时基金和易方达基金已获得与上交所和深交所合作开发黄金ETF的许可.
"我们认为从中长期来看,金价(从纪录高位)回落对投资者有利,"一名拒绝署名的国泰基金高层通过电话向路透表示.
地方媒体报导称,华安基金也是数家绸缪黄金ETF的基金公司之一,但公司拒绝置评.
实物黄金ETF或提振中国对黄金的需求,但被问及筹划中的产品是否由实物支持时,几家基金公司均不愿详细置评.
"产品仍在开发当中,我们还不确定,"一名国泰高层表示.他并称,该基金将跟踪上海黄金交易所现货金合约的表现.(完)
--编译 梁睿雪;审校 程琳
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