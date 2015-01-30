综述：期货公司获ETF期权资质 跨出混业经营真正一步

作者 李文科

路透北京1月30日 - 今年2月9日将正式上市的上证50ETF期权打响中国期权第一枪，而大约有10家期货公司近期陆续成为第一批获得股票期权交易和经纪业务资质，为期货公司的金融混业经营迈出真正的一步，亦是为商品期权进行提前练兵。

虽然最近几年期货公司获得不少创新业务，包括资产证券化、资管等亦是可以混业经营，但受限于制度、能力以及客户群体等限制，期货公司在混业经营方面收获平平，不过在经纪业务方面轻车熟路的期货公司此次或可以放手一搏。

“（获得期权资质）对期货公司而言的意义在于混业，这是最重要的，可以看做是混业竞争的开端。”永安期货期权部部长周博称，期货公司在经纪业务方面是可以推广开的。

不仅如此，不少期货公司瞄准的不仅是经纪业务，亦在努力争取成为期权做市商。

期货公司如此积极参与其中还有另一层考虑，期货公司参与股票期权亦可以为今后商品期权进行提前练兵，而期货公司众多场外期权的产品亦可能藉此获得更多对冲风险的机会。

周博就提到，ETF期权推出跟目前期货公司做的场外期权还是会有一些互动，可以对冲一些目前场外期权无法在期货市场对冲的风险，包括长期非线性风险等。

不过他们也提到，未来期货公司的期权业务方面肯定要跟证券公司进行错位发展，除了经纪业务以外，在未来期权相关结构性产品的设计等方面也可能更看重期货公司的风险管理经验，或者结合期货市场。

虽然即将推出的ETF期权作为中国首只场内期权可以说是“史上最严”期权，在规则和制度设计上相当严格，对参与其中的投资者亦是要求颇高，不仅有限购规定，在参与之前还要通过三级考试制度等等，而且交易所收费也不低，当然交易所此举的目的是为了能够让首只期权产品平稳运行，安全上线，让投资者可以循序渐进参与其中。

期权研究人士指出，由于严格的规章制度及投资者准入，初期期权产品的投资者料不会太多，市场也不会太过活跃，而这也是交易所和监管层所乐见的。而一旦首只期权可以平稳运行一段时间，没有发生风险事件，很多严格的限制将会慢慢打开，其他期权产品也可以依次推出，这需要一个过程。

中国证监会新闻发言人邓舸此前表示，批准上海证交所开展股票期权交易试点，上证50ETF期权品种于2月9日起交易。作为中国国内第一只获准交易的期权产品。分析师表示，期权推出短期将增加对现货需求，有利于提升标的证券的估值水平，增加标的证券的价格弹性。

**初期练兵为主**

尽管商品期权的准备时间很长，目前的熊市行情会激发市场对冲风险的需求，从而对商品期权的需求更为旺盛，但首先推出金融类期权相对市场基础更好一些，且券商客户中专业性机构客户的数量较高，更容易参与其中。

方正证券金融工程分析师陶勤英就指出，虽然客户对ETF期权很感兴趣，但初期参与度不会太高，且很多来参与的投资者或者机构更多是为了“练兵”，磨合团队，以备战未来要推出的股指期权、个股期权等。

目前股市处于牛市过程中，而期权一向被认为是做空工具，期权的市场需求本来就不会太大，且中国股市现货市场并不是T+0的交易机制，对于期权而言就有很多结构性策略没法实现，加上规章制度上的种种门槛，将会压缩盈利空间，因此初期机构和投资者料以尝试为主。

不过，新湖期货期权研究员林小云指出，期货公司的客户投资者教育可能就要花费不少的时间，应该是期权推出初期的最主要的工作，相对于机构客户相对专业而言，期货公司的客户多数以个人投资者为主，因此更多的投资者教育是必须的。

他并提醒称，尽管首只期权产品的各种门槛较高，但这一新产品的市场交易风险仍不容忽视，如果只是“买进期权”的话还好，风险相对有限，但如果要尝试“卖出期权”，风险和收益都会成倍增加，一天内价格翻倍应该很正常，比现在国内的期货等产品的风险要大得多。

**本周大宗商品其他新闻一览**

--一项关于储油及贸易行业高管的调查结果显示，中国的储油业者今年商业油槽储存容量料将扩充超过10%，以抓住囤积低价原油需求的商机。

--中国国家发展和改革委员会称，中国将建立最低商业原油库存制度，所有以原油为原料生产各类石油产品的原油加工企业，均应储存不低于15天设计日均加工量的原油。

--三名业内消息人士表示，中国国家物资储备局(简称:国储局)计划2015年从国际市场购买大约20万吨精炼铜，如果价格较低，实际购买量可能是该数字的两倍以上。

--中国钢铁工业协会常务副会长朱继民周四表示，中国钢企今年资金紧张难以根本缓解，且汇率和债务风险都可能加大，人民币最近的贬值对钢企形成严峻的考验。

--中国商务部周四称，金属出口配额未来的趋势是会越来越少，而对于取消或下调原铝出口关税的业界建议，要经过全面慎重的研究才能做出决策，目前还没有相关进展。

--中国工业和信息化部副部长苏波周三表示，中国五矿等六大稀土集团将在2015年底前整合全国所有稀土矿山和冶炼分离企业，实现以资产为纽带的实质性重组。

--香港政府统计处周二发布的数据显示，去年12月由香港净流入中国内地的黄金量按月下跌28%，终结此连续四个月升势；因美元强势以及油价大跌削弱黄金的避险魅力。（完）

(审校 林高丽)

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