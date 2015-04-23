沪港通的火爆使专注于中国的ETF黯然失色

路透香港4月23日 - 随着监管层降低了投资者直接买入中国股票的难度，投行和中国基金所管理的主要投资于中国的上市交易基金(ETF)也失去了一些光彩。

经历了温吞的开局后，具有里程碑意义的沪港通开始发力，从这些一度颇受青睐的投资工具手中抢走越来越多的生意。

全球专注于中国的ETF市场规模为300亿美元。这一市场跟踪中国国内股市的表现，曾经是外国投资者买入中国股票的主要渠道。

不过，香港交易所(0388.HK)客户业务开发负责人Tae Yoo说，随着中国国内股市上扬，加上监管机构允许投资者通过沪港通直接买入沪股，通过这一机制投资沪股的机构在增加，而且还会继续扩大阵营。

受到沪综指.SSEC今年以来上涨36%的提振，通过沪港通流入沪股的资金不断增加，而与之形成对比的是，资金正在流出专注于中国的ETF。

“沪港通在去年11月启动后受到了很多外国投资者的亲睐，因为投资者无需支付管理费，而投资ETF是要支付这一费用的，”香港的一位基金经理说。

市场人士预计，随着中国加快市场化改革步伐，长期来看通过ETF进行的投资将会下降。此外，深港通预计将在今年稍晚推出，届时将吸引更多交易资金流入。(完)

(编译 汪红英；审校 屈桂娟)

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