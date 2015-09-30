中国ETF期权交易商苦日子难熬 增持看跌期权

路透纽约9月29日 - 即便最近中国股市大幅下挫，但一些人认为此波疲势还没有结束，这从期权市场活动便可得知一二。

8月初时，在一连串疲弱经济数据的背景下，中国人行8月初意外安排人民币贬值近2%。

中国大型股上市交易基金(ETF)(FXI.P)自那时之后已累计下挫17%。周二收低0.03美元至34.59。

不过看空的情绪还远未终结。期权交易商纷纷增持看跌期权。卖权合约数量与买权的差距为4月以来最大。目前卖权与买权未平仓合约比率为1.3:1。

“虽然中国大型股上市交易基金下跌，但沪综指.SSEC还有大量进一步调整的空间，”Jones Trading的首席市场分析师Mike O'Rourke称。

尽管沪综指过去三个月累计下跌29%，但过去52周仍实现了29%的涨幅。

期权市场行情表明，期权需求较为旺盛。

“外界担心，中国内地市场仍将保持疲软，因此相关公司显然会继续面临挑战，”O'Rourke称。

Wells Fargo Investment Institute的资深全球分析师Scott Wren称，其中一些看跌期权需求的确可能是因为看跌交易商很晚才加入到这场游戏中。

“其中一些需求可能是因为投资者在股票遭遇抛售之后还继续跟风，这或许是一种反向信号，”Wren称。(完)